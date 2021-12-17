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Positive Technologies первой среди российских компаний в сфере кибербезопасности вышла на биржу

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Попавшая под санкции США российская компания Positive Technologies вышла на биржу путем прямого листинга. Она стала первой российской компаний в сфере кибербезопасности, которая так поступила.

Positive Technologies первой среди российских компаний в сфере кибербезопасности вышла на биржу

На Московской бирже Positive Technologies присутствует под тикером POSI.

Акции компании начали торговаться в 11:00 мск 17 декабря по цене 770 рублей за бумагу. К моменту публикации 17:10 мск акции компании подорожали до 972 рублей за бумагу. Капитализация компании достигла 58,5 млрд рублей (~$790,5 млн).

Компания вышла на биржу путем прямого листинга. Свои акции выставили на продажу около 1,4 тыс. бывших и нынешних сотрудников Positive Technologies.

О планах по выходу на биржу Positive Technologies рассказывала в ноябре. Основатель Юрий Максимов тогда говорил, что компания намерена продать акции 40-50 тыс. физических лиц.

Российскую компанию Positive Technologies внесли в санкционный список США в апреле 2021 года по обвинению в «связях с русской разведкой». 

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Фото: charnsitr / Shutterstock, MOEX

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