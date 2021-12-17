Positive Technologies первой среди российских компаний в сфере кибербезопасности вышла на биржу

Попавшая под санкции США российская компания Positive Technologies вышла на биржу путем прямого листинга. Она стала первой российской компаний в сфере кибербезопасности, которая так поступила.

На Московской бирже Positive Technologies присутствует под тикером POSI.

Акции компании начали торговаться в 11:00 мск 17 декабря по цене 770 рублей за бумагу. К моменту публикации 17:10 мск акции компании подорожали до 972 рублей за бумагу. Капитализация компании достигла 58,5 млрд рублей (~$790,5 млн).

Компания вышла на биржу путем прямого листинга. Свои акции выставили на продажу около 1,4 тыс. бывших и нынешних сотрудников Positive Technologies.

О планах по выходу на биржу Positive Technologies рассказывала в ноябре. Основатель Юрий Максимов тогда говорил, что компания намерена продать акции 40-50 тыс. физических лиц.

Российскую компанию Positive Technologies внесли в санкционный список США в апреле 2021 года по обвинению в «связях с русской разведкой».

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