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Торги акциями попавшей под санкции США Positive Technologies начнутся 17 декабря

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российская компания из отрасли кибербезопасности, которую США включили в санкционный список за «связи с русской разведкой», проведет листинг собственных обыкновенных акций на Московской бирже. Торги акциями Positive Technologies начнутся 17 декабря.

Торги акциями попавшей под санкции США Positive Technologies начнутся 17 декабря

О дате выхода Positive Technologies на Московскую биржу «Коммерсанту» рассказали в компании.

Торги акциями под тикером POSI начнутся 17 декабря и будут проходить в российских рублях, как и расчеты. Бумаги компании включат в сектор рынка инноваций и инвестиций биржи. 

О деталях планируемого IPO Positive Technologies стало известно в ноябре. Компания заявила о намерениях провести «технический листинг» и продать акции 40-50 тысячам физических лиц. Основатель компании Юрий Максимов тогда рассказал, что на их акции есть спрос.

Positive Technologies включили в санкционный список США в апреле текущего года. Компанию обвинили в связях с «русской разведкой».

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Фото на обложке: 19 STUDIO / Shutterstock

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