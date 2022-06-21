Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Почта России» занялась экспресс-доставкой товаров из магазинов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Почта России» запустила отдельное бизнес-направление — службу доставки сроком от 60 минут из розничных торговых точек и онлайн-магазинов.

«Почта России» занялась экспресс-доставкой товаров из магазинов

Компания будет предоставлять ритейлерам своих курьеров и IT-инфраструктуру, продажами будут заниматься сами торговые сети или партнеры, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя почтового оператора.

Пилотный проект стартовал в Москве, в июле к доставке подключат Санкт-Петербург, до конца года — еще несколько городов-миллионников России. 

Курьеры «Почты России» будут забирать заказ в торговой точке и доставлять его покупателю в день заказа или заданный магазином интервал в определенных географических зонах.

В качестве одного из логистических партнеров в проекте участвует «Яндекс.Доставка», из ритейлеров «Почта» уже начала сотрудничать с «Л’Этуаль».

Фото на обложке: Skyliz / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как запускать корпоративный акселератор: опыт «Почты России»
  2. 2 Цифры дня. 100 тысяч за взлом Chromebook
  3. 3 Курьеров Delivery Club обучат оказывать первую помощь
  4. 4 Препятствия для беспилотников: что мешает доставке дронами стать массовой
  5. 5 Что происходит с рынком садовой мебели и как избежать дефицита сырья в этой сфере в кризис?
Карта растительных продуктов России
Все российские производители растительных альтернатив продуктам животного происхождения
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

21 июня 2022

Антихакатон для аналитиков от ВкусВилла

21 июня 2022

Go India Day

24 июня 2022

Machines Can See

Все ВОЗМОЖНОСТИ