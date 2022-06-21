«Почта России» занялась экспресс-доставкой товаров из магазинов

«Почта России» запустила отдельное бизнес-направление — службу доставки сроком от 60 минут из розничных торговых точек и онлайн-магазинов.
Компания будет предоставлять ритейлерам своих курьеров и IT-инфраструктуру, продажами будут заниматься сами торговые сети или партнеры, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя почтового оператора.
Пилотный проект стартовал в Москве, в июле к доставке подключат Санкт-Петербург, до конца года — еще несколько городов-миллионников России.
Курьеры «Почты России» будут забирать заказ в торговой точке и доставлять его покупателю в день заказа или заданный магазином интервал в определенных географических зонах.
В качестве одного из логистических партнеров в проекте участвует «Яндекс.Доставка», из ритейлеров «Почта» уже начала сотрудничать с «Л’Этуаль».
Фото на обложке: Skyliz /
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