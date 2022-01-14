«Почта России» запустит коммерческую доставку беспилотниками в нескольких федеральных округах

«Почта России» в 2022 году запустит коммерческую доставку грузов беспилотниками в Приарктической зоне, на Дальнем Востоке и в Центральной России, сообщил гендиректор компании Максим Акимов.
«2022 год станет для нас первым годом, когда мы несколько десятков тонн груза доставим уже в коммерческом режиме, не в режиме пилотирования», — передает «Интерфакс» слова Акимов. Он отметил, что компания верит в развитие этого направления, оно является магистральным.
Доставку беспилотниками планируется запустить в Приарктической зоне, на Дальнем Востоке и в Центральной России. Это те регионы, где очень длинные «плечи», но мало получателей и где по весу возможно заменить автотранспорт доставкой дронами.
По словам Акимова, «Почта» также планирует развивать роботизацию при доставке посылок на «последней миле». На сегодняшний день компания доставила более 500 заказов с помощью «Роверов».
Также роботизация затронет складскую логистику и фулфилмент, сообщил Акимов. Речь идет о манипуляторах, и укладчиках, «потому что там ровно та же самая проблема — люди дороги, их мало, и человеческий труд, особенно неквалифицированный, конечно, должны заменять роботы», отметил гендиректор «Почты».
Ранее «Почта» сообщила, что планирует запустить беспилотную доставку грузов на 48 маршрутах в четырех регионах: Чукотском, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском АО и в Камчатском крае. Первую экспериментальную доставку гргуза беспилотником компания провела +в ноябре 2021 года в ЯНАО.
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Фото на обложке: solarseven /
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