«Почта России» начала создавать инфороботов

«Почта России» и компания Automation Anywhere начали работу над комплексом интеллектуальной роботизации и автоматизации бизнес-процессов RPA (Robotic Process Automation). Об этом говорится в сообщении «Почты России».

В результате применения RPA создаются компьютерные программы-роботы, имитирующие действия человека в различных системах и приложениях, пояснил представитель компании. RPA, по его словам, способна роботизировать любую работу, для которой можно создать алгоритм.

Инфороботы помогают освобождать персонал от рутинной работы. За счет этого «Почта» рассчитывает повысить производительность труда сотрудников.

«Например, ежедневные бухгалтерские операции или заявление на отпуск: инфоробот берет эту информацию, осуществляет необходимые проверки, оформляет соответствующий приказ и проводит транзакции в учетной системе», — сообщил замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов «Почты России» Сергей Емельченков.

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