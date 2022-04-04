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«Почта России» начнет устанавливать почтоматы в подъездах жилых домов

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Почта России» приступила к тестированию полностью автономных почтоматов — их можно устанавливать в подъездах жилых домов или на улице. Подключение к электросети и интернету не требуется.

«Почта России» начнет устанавливать почтоматы в подъездах жилых домов

Первые 10 почтоматов начали работать в поселке Отрадное Московской области, говорится в сообщении «Почты России». Пилотный проект продлится до конца года.

Подключение почтоматов к электросети и интернету не требуется — обмен данными происходит через IoT-сеть без SIM-карт, проводов или спутниковой связи. Пользователь получает смс с одноразовым кодом доступа для открытия ячейки и получения посылки. Аппараты, как сообщается, устойчивы к актам вандализма и хакерским атакам. 

Фото: пресс-служба «Почты России»

«Почтоматы у дома значительно экономят время клиентов, а в перспективе они появятся и в подъездах. Это позволит клиентам получать посылки фактически с доставкой на дом, но при этом не контактировать с курьером и не зависеть от времени доставки», — сообщили в пресс-службе предприятия.  

«Почта России» тестирует различные форматы «последней мили» — посылки в метро, классические почтовые отделения, робо-доставку.

Разработчик новых почтоматов — компания Sigbox, участник корпоративного акселератора «Почты».

Фото на обложке: Unsplash

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