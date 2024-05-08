«Почта России» возобновила остановленную несколько лет назад доставку на Каймановы и Бермудские острова

«Почта России» возобновила доставку отправлений на Каймановы и Бермудские острова. Она была остановлена несколько лет назад, говорится в сообщении почтового оператора.

EMS-отправления на Каймановы острова и Бермуды следуют транзитом через логистические хабы за рубежом.

В «Почте» отмечают, что эти направления представляют интерес для компаний банковского сектора.

Логистический оператор также доставляет письма и посылки и в другие островные государства — на Мальдивы, Сейшелы, Филиппины, Мадагаскар, Маврикий. Туда посылки и письма отправляются напрямую.

По данным «Почты России», в год россияне отправляют в указанные страны более 1 тыс. посылок. Самым популярным экспортным направлением среди островных государств являются Филиппины. Туда обычно отправляют оборудование для фридайвинга, портреты на натуральном холсте и различный реквизит для концертов и шоу.

Средний срок доставки международного EMS-отправления по миру составляет 17 календарных дней. Средний вес отправления — 2,3 кг от физических лиц и 3 кг — от юридических.

В марте 2024 года «Почта России» возобновила прием EMS-отправлений в Новую Зеландию. Всего в настоящее время «Почта» доставляет отправления в более чем 130 стран мира.

Фото на обложке: Unsplash