«Почта России» начала доставлять лекарства в небольшие города и села

«Почта России» начала доставлять на дом безрецептурные лекарственные препараты жителям малых населенных пунктов и удаленных территорий.

Новый сервис запущен в 1,2 тыс. отделениях «Почты России» в 77 регионах России, пишет «Интерфакс». Первый фармацевтический партнер компании — маркетплейс здоровья «Здравсити».

«Из 70 тысяч российских аптек только 14% находятся в малонаселенных пунктах. "Почта" может решить проблему доступности лекарств благодаря широкой сети отделений в сельской местности и возможности доставки до двери почтальоном», — сообщил руководитель бизнеса «Лекарства» «Почты России» Владимир Виноградов.

В апреле 2020 года в России приняли закон об онлайн-продаже безрецептурных препаратов, эта мера вводилась в числе первоочередных в условиях пандемии.

По данным «Яндекс.Рекламы», в России растет интерес к доставке фармпрепаратов и товаров для здоровья. Так, в июле 2022 года пользователи «Яндекса» задали поиску около 400 тыс. таких запросов — это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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