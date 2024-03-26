«Почта России» возобновила наземную доставку в страны Европы

«Почта России» снова начала доставлять отправления в европейские страны наземным транспортом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу почтового оператора Михаила Волкова.
«"Почта России" возобновила доставку отправлений в Европу наземным транспортом, при этом сохраняется возможность авиационной доставки посылок в европейские страны», — сообщил Волков.
В начале февраля почтовый оператор приостановил наземную доставку посылок в 24 страны Европы на два месяца. В компании тогда объяснили это решение «бюрократическими сложностями при оформлении наземных перевозок».
В список этих стран вошли: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.
Фото на обложке: Ireshetnikov54 /
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