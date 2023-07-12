«Почта России» запустила сервис быстрой оплаты заказов в интернет-магазинах

«Почта России» запустила сервис «Почта.Покупки» для быстрой оплаты онлайн-заказов в интернет-магазинах, говорится в сообщении компании. С его помощью можно платить картой и заказывать доставку, не вводя никаких данных — они автоматически «подтянутся» из аккаунта «Почта ID».

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо привязать карту к «Почта ID» (учетная запись «Почты» с сохраненными именем, адресом и номерами банковских карт). Сервис работает с картами любых банков — кешбэк и другие бонусы сохраняются. В аккаунте «Почты» данные хранятся в зашифрованном виде.

После этого в интернет-магазине нужно нажать кнопку «Почта.Покупки» на странице выбора способа оплаты и пройти авторизацию с помощью «Почта ID». Следующие заказы на любом сайте, который поддерживает «Почта.Покупки», можно будет оформить в два клика.

Оформленные с помощью сервиса покупки «Почта» предложит доставить в любое из 38 тыс. отделений, 7,5 тыс. почтоматов или на дом. По собственным данным компании, «Почта ID» есть у 68 млн человек.

Фото на обложке: Vitalliy / Shutterstock