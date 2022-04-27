«Почта России» инвестирует 1,1 млрд рублей в повышение зарплат IT-специалистам

«Почта России» с апреля повышает зарплаты сотрудникам своих дочерних IT-компаний — «Почта Сервис» и «Почтовые технологии». Предприятие инвестирует в это 1,1 млрд рублей, говорится в сообщении «Почты».

«Почтовые технологии» отвечает за создание цифровых продуктов «Почты России». Центры разработки находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Пушкине, Иннополисе, Ростове-на-Дону, Омске и Ижевске.

На предприятии работают более 1,3 тыс. сотрудников — их зарплата увеличилась в среднем на 20%.

«Почта Сервис» обслуживает все IT-системы «Почты» на первой и второй линиях технической поддержки, а также отвечает за поддержку IT-инфраструктуры, которая насчитывает порядка 900 тыс. единиц техники.

Сотрудники «Почта Сервис» работают во всех регионах РФ, повышение для них составит до 20% — на это будут влиять компетенции сотрудников, проектная загрузка и период с прошлой индексации.

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