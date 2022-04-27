Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Почта России» инвестирует 1,1 млрд рублей в повышение зарплат IT-специалистам

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Почта России» с апреля повышает зарплаты сотрудникам своих дочерних IT-компаний — «Почта Сервис» и «Почтовые технологии». Предприятие инвестирует в это 1,1 млрд рублей, говорится в сообщении «Почты».

«Почта России» инвестирует 1,1 млрд рублей в повышение зарплат IT-специалистам
  • «Почтовые технологии» отвечает за создание цифровых продуктов «Почты России». Центры разработки находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Пушкине, Иннополисе, Ростове-на-Дону, Омске и Ижевске.

На предприятии работают более 1,3 тыс. сотрудников — их зарплата увеличилась в среднем на 20%.

  • «Почта Сервис» обслуживает все IT-системы «Почты» на первой и второй линиях технической поддержки, а также отвечает за поддержку IT-инфраструктуры, которая насчитывает порядка 900 тыс. единиц техники.

Сотрудники «Почта Сервис» работают во всех регионах РФ, повышение для них составит до 20% — на это будут влиять компетенции сотрудников, проектная загрузка и период с прошлой индексации.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Почта России» начала искать технологические стартапы для совместной работы
  2. 2 Как запускать корпоративный акселератор: опыт «Почты России»
  3. 3 Цифры дня. 100 тысяч за взлом Chromebook
  4. 4 «Модульбанк» будет инвестировать в начинающие российские производства
  5. 5 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи
ИТ-кластер «Газпром нефти»
Прокачай в себе навыки бизнес-аналитика
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

29 апреля 2022

Питч-сессия промышленных корпоративных стартапов

30 апреля 2022

IMPACTIVE 2022

01 мая 2022

Fintech HIVE DIFC

Все ВОЗМОЖНОСТИ