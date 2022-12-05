Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Почта России» подключит к доставке посылок кофейни и розничные магазины

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Почта России» расширила сотрудничество с малым и средним бизнесом: теперь розничные магазины, пункты выдачи заказов любых маркетплейсов и даже кофейни, которые располагаются дальше 500 метров от почтового отделения, смогут принимать посылки в доставку.

«Почта России» подключит к доставке посылок кофейни и розничные магазины

За первые недели к программе подключилось более 60 новых точек, которые работают в Москве, Санкт-Петербурге и Великом Новгороде, говорится в сообщении оператора.

«Почта» будет выплачивать партнерам агентское вознаграждение в зависимости от количества принятых отправлений — до 15% от стоимости доставки.

Принимать посылки можно будет по тарифам «посылка стандартная», «посылка онлайн», «1 класс», EMS или «курьер онлайн». «Почта России» будет забирать их каждый день, если в течение дня клиенты оставили больше пяти посылок. В остальных случаях  через день.

Чтобы принимать посылки, бизнесу нужны будут ноутбук, принтер и весы. Заключить договор и подключить почтовые сервисы можно онлайн.

По словам замгендиректора по управлению территориальной сетью и офлайн-каналами «Почты России» Алексея Лаптева, в будущем оператор планирует расширить в партнерских точках количество сервисов, например, не только принимать, но и выдавать отправления.

Фото на обложке: Alexander Baluev / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как запускать корпоративный акселератор: опыт «Почты России»
  2. 2 Цифры дня. 100 тысяч за взлом Chromebook
  3. 3 «Яндекс.Еда» выделит 70 млн рублей на дополнительные выплаты курьерам в новогодний период
  4. 4 Америка ищет таланты: что позволит фудтех-проектам удержаться на рынке?
  5. 5 Особенности работы с Китаем: на что обратить внимание, чтобы бизнес-партнерство складывалось благополучно?
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

05 декабря 2022

BI.ZONE Bug Bounty

06 декабря 2022

DevRel Hack

07 декабря 2022

Первый медицинский акселератор СамГМУ

Все ВОЗМОЖНОСТИ