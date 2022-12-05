«Почта России» подключит к доставке посылок кофейни и розничные магазины

«Почта России» расширила сотрудничество с малым и средним бизнесом: теперь розничные магазины, пункты выдачи заказов любых маркетплейсов и даже кофейни, которые располагаются дальше 500 метров от почтового отделения, смогут принимать посылки в доставку.
За первые недели к программе подключилось более 60 новых точек, которые работают в Москве, Санкт-Петербурге и Великом Новгороде, говорится в сообщении оператора.
«Почта» будет выплачивать партнерам агентское вознаграждение в зависимости от количества принятых отправлений — до 15% от стоимости доставки.
Принимать посылки можно будет по тарифам «посылка стандартная», «посылка онлайн», «1 класс», EMS или «курьер онлайн». «Почта России» будет забирать их каждый день, если в течение дня клиенты оставили больше пяти посылок. В остальных случаях — через день.
Чтобы принимать посылки, бизнесу нужны будут ноутбук, принтер и весы. Заключить договор и подключить почтовые сервисы можно онлайн.
По словам замгендиректора по управлению территориальной сетью и офлайн-каналами «Почты России» Алексея Лаптева, в будущем оператор планирует расширить в партнерских точках количество сервисов, например, не только принимать, но и выдавать отправления.
Фото на обложке: Alexander Baluev /
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