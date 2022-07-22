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«Почта России» отдаст сортировку экспресс-отправлений роботам

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Почта России» протестировала роботов при сортировке экспресс-отправлений. Пилот показал, что благодаря использованию технологии стоимость обработки заказов снижается до 4 раз, а скорость возрастает до 8 раз.

«Почта России» отдаст сортировку экспресс-отправлений роботам

В сообщении оператора отмечается, что внедрение роботов в производственный процесс позволяет уменьшить нагрузку на сотрудников и повысить скорость сортировки.

Традиционно сотрудник «Почты» сам ходит к ячейке, чтобы поместить в нее отправление. В таком формате получается обрабатывать в среднем 2–3 отправления в минуту. В результате роботизации скорость обработки возрастает до 15–18 посылок в минуту.

Новая технология предполагает следующий механизм действий: сотрудник просто кладет посылку на робота, считывающее устройство над ним распознает штрихкод (в нем записаны адрес и индекс), затем система дает команду выгрузить посылку в определенную ячейку. Далее отправления идут в курьерскую доставку по городу.

Роботы передвигаются по специальному покрытию на пандусах, что снимает необходимость технологической и дорогостоящей обработки пола, добавляют в «Почте».

«Почта России» уже провела успешный пилот по роботизации фулфилмента, после этого предприятие выберет локацию для промышленной эксплуатации, сообщил заместитель гендиректора по логистике «Почты» Сергей Сергушев.

Фото на обложке: «Почта России»

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