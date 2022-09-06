«Почта России» и Skolkovo Ventures создали компанию для развития доставки беспилотниками

«Почта России» и Skolkovo Ventures учредили ООО «Консорциум БАС» для развития технологий доставки беспилотниками, следует из данных ЕГРЮЛ.
Компания зарегистрирована 2 сентября 2022 года, ее уставный капитал составляет 10 млн рублей. «Почта России» владеет 40% в новом предприятии, Skolkovo Ventures — 60%.
В пресс-службе «Почты России» агентству «Интерфакс» уточнили, что стратегия компании на 2020–2030 годы предполагает переход к холдинговой модели управления: для развития различных функций предприятие создает дочерние компании.
«"Консорциум БАС" — аналогичный шаг для развития технологий доставки беспилотными транспортными средствами. Он учитывает наш опыт взаимодействия со Сколково в реализации гиперлокальной доставки беспилотными роботами», — сообщил представитель «Почты».
Всего «Почта России» создаст более 10 компаний, которые возьмут на себя различные функции и продукты. Этот подход, считает компания, позволяет «давать больше ответственности менеджменту, самостоятельно привлекать финансирование, быстро генерировать и тестировать гипотезы и выводить их на рынок».
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как запускать корпоративный акселератор: опыт «Почты России»
- 2 Цифры дня. 100 тысяч за взлом Chromebook
- 3 В каких сферах бизнеса применяют дроны
- 4 «Я планирую создать полностью автономный город в космосе». Истории молодых изобретателей
- 5 «Приходится не просто строить бизнес, но и формировать новый рынок». Что происходит в индустрии стройтех в России
ВОЗМОЖНОСТИ
06 сентября 2022
10 сентября 2022
10 сентября 2022