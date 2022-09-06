«Почта России» и Skolkovo Ventures создали компанию для развития доставки беспилотниками

«Почта России» и Skolkovo Ventures учредили ООО «Консорциум БАС» для развития технологий доставки беспилотниками, следует из данных ЕГРЮЛ.

Компания зарегистрирована 2 сентября 2022 года, ее уставный капитал составляет 10 млн рублей. «Почта России» владеет 40% в новом предприятии, Skolkovo Ventures — 60%.

В пресс-службе «Почты России» агентству «Интерфакс» уточнили, что стратегия компании на 2020–2030 годы предполагает переход к холдинговой модели управления: для развития различных функций предприятие создает дочерние компании.

«"Консорциум БАС" — аналогичный шаг для развития технологий доставки беспилотными транспортными средствами. Он учитывает наш опыт взаимодействия со Сколково в реализации гиперлокальной доставки беспилотными роботами», — сообщил представитель «Почты».

Всего «Почта России» создаст более 10 компаний, которые возьмут на себя различные функции и продукты. Этот подход, считает компания, позволяет «давать больше ответственности менеджменту, самостоятельно привлекать финансирование, быстро генерировать и тестировать гипотезы и выводить их на рынок».

Фото на обложке: Unsplash