«Почта России» начнет отслеживать движение посылок за рубежом

«Почта России» планирует инвестировать 1,5 млрд рублей в течение года в развитие мобильного приложения и маркетплейса, услугу по оцифровке входящей почты и другие цифровые сервисы. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя подразделения Владимира Урбанского.

Предприятие также к 2021 году удвоит штат IT-специалистов до 1,2 тысячи человек, а фонд оплаты труда увеличит с 1,7 млрд до 2,5 млрд рублей в год.

Кроме того, компания оптимизирует внутренние процессы за счет платформы управления сетью и хранилища больших данных.

Трансформируется и логистика «Почты России». В частности, с помощью новой платформы планируется контролировать движение отправлений по всему пути следования.

Это позволит устранить ошибки, из-за которых предприятие недополучало до 250 млн рублей в год, сообщили в «Почте».

Это должно повысить скорость доставки международных отправлений, как импорта, так и экспорта, уверяет гендиректор «Почты России» по международному бизнесу Денис Ильин. Он пояснил, что раньше почта и ее клиенты не могли наблюдать движение отправлений за границей, они попадали в поле видимости лишь внутри страны.

Маловероятно, что зарубежный трекинг существенно повлияет на скорость доставки и снижение потерь, но он сделает процесс прозрачнее для получателя и более управляемым для оператора, считает IT-директор СДЭК Станислав Горбатовский.

В Boxberry подобный сервис отслеживания посылок за границей был разработан несколько лет назад, говорят в компании.

Покупатель видит весь путь посылки, начиная, например, со склада в США, если это доставка с eBay, и заканчивая пунктом выдачи заказов или курьерской доставкой, рассказал коммерческий директор Boxberry International Александр Краснов. По его словам, такая система не только делает сервис прозрачным, но и сокращает срок доставки.

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