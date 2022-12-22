«Почта России» начала предоставлять россиянам цифровые услуги в «одном окне»

«Почта России» запустила на своем сайте личный кабинет для физических лиц, организованный по принципу «одного окна». Раньше услуги и сервисы находились в разных вкладках, говорится в сообщении «Почты».
Теперь оформить посылки и письма онлайн, заказать доставку и посмотреть список активных и доступных для подключения услуг можно в одном окне. С помощью личного кабинета также можно выпускать доверенности, создавать обращения, выписывать газеты и журналы, следить за прогрессом в бонусной программе и воспользоваться поиском по сайту.
В будущем «Почта России» добавит возможность подстраивать личный кабинет под себя. Например, можно будет изменить порядок отображения статистики и списка подключенных услуг.
Фото на обложке: sirtravelalot /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «30% клиентов готовы перейти к конкурентам, если обслуживание ухудшится» — как поддерживать клиентский сервис
- 2 Вернуть всех: что могут сделать торговые центры и бренды, чтобы снова привлечь покупателей
- 3 Что пользователи ожидают от клиентского сервиса и как его грамотно выстраивать? Исследование
- 4 Москва гостеприимная
- 5 VPN-приложения для доступа к российским сервисам за границей
ВОЗМОЖНОСТИ
26 декабря 2022
26 декабря 2022
30 декабря 2022