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«Почта России» начала предоставлять россиянам цифровые услуги в «одном окне»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Почта России» запустила на своем сайте личный кабинет для физических лиц, организованный по принципу «одного окна». Раньше услуги и сервисы находились в разных вкладках, говорится в сообщении «Почты».

«Почта России» начала предоставлять россиянам цифровые услуги в «одном окне»

Теперь оформить посылки и письма онлайн, заказать доставку и посмотреть список активных и доступных для подключения услуг можно в одном окне. С помощью личного кабинета также можно выпускать доверенности, создавать обращения, выписывать газеты и журналы, следить за прогрессом в бонусной программе и воспользоваться поиском по сайту.

В будущем «Почта России» добавит возможность подстраивать личный кабинет под себя. Например, можно будет изменить порядок отображения статистики и списка подключенных услуг.

Фото на обложке: sirtravelalot / Shutterstock

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