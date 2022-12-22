«Почта России» начала предоставлять россиянам цифровые услуги в «одном окне»

«Почта России» запустила на своем сайте личный кабинет для физических лиц, организованный по принципу «одного окна». Раньше услуги и сервисы находились в разных вкладках, говорится в сообщении «Почты».

Теперь оформить посылки и письма онлайн, заказать доставку и посмотреть список активных и доступных для подключения услуг можно в одном окне. С помощью личного кабинета также можно выпускать доверенности, создавать обращения, выписывать газеты и журналы, следить за прогрессом в бонусной программе и воспользоваться поиском по сайту.

В будущем «Почта России» добавит возможность подстраивать личный кабинет под себя. Например, можно будет изменить порядок отображения статистики и списка подключенных услуг.

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