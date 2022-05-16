«Почта России» начала готовить к запуску новый сервис Punkt

«Почта России» подала заявку на регистрацию нового товарного знака Punkt. В заявке представлена эмблема в виде двух черных кругов и квадрата с белыми стрелками и само название Punkt.

Предприятие направило документы в Роспатент в конце января 2022 года, сообщает газета «Ведомости».

«Почта» запросила разрешение на использование бренда сразу в 18 классах Международной классификации товаров и услуг, включая доставку различных товаров, в том числе цветов, а также корреспонденцию и услуги по хранению и упаковке товаров, курьерский сервис.

В самой «Почте России» не стали комментировать детали нового проекта, отметив только, что предприятие объявит о нем позже.

Также в конце марта «Почта» подала заявку на регистрацию товарного знака «Почта в помощь», который планируется использовать для всех социальных проектов оператора.

Бренд Punkt имеет немецкое написание, что может говорить о планах предприятия использовать эту марку именно в Германии, сообщил газете управляющий партнер брендингового агентства Depot Алексей Андреев.

У оператора в этой стране есть дочернее юрлицо. К тому же в Германии пользуется спросом модель, при которой проживающие там русские экспаты заказывают российские товары, которые не представлены в широкой продаже в Европе, добавил эксперт.

Также, по словам Андреева, новый бренд может быть использован и для франчайзи-сети в России. О планах расширения сети партнерских пунктов выдачи посылок гендиректор «Почты России» Максим Акимов сообщал в начале 2021 года.

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