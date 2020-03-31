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«Почта России» запустила сервис отправки посылок по номеру телефона

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

«Почта России» запустила новый сервис для пользователей мобильного приложения. Они смогут отправлять посылки по номеру телефона. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании. 

«Почта России» запустила сервис отправки посылок по номеру телефона

Чтобы отправить посылку, достаточно ввести номер телефона получателя. Имя и адрес не требуются. Есть два условия: получатель должен указать в мобильном приложении свой адрес и включить функцию приема посылок по телефону. 

Отправитель будет видеть только город доставки и индекс получателя. Персональные данные — фамилия и адрес — указываться не будут. 

Ранее «Почта России» объявила о работе над комплексом интеллектуальной роботизации и автоматизации бизнес-процессов RPA (Robotic Process Automation). Партнером по проекту стала компания Automation Anywhere. 

RPA роботизирует работу и освобождает сотрудников от рутинного труда — например, ежедневных бухгалтерских операций. За счет этого «Почта России» рассчитывает повысить производительность труда сотрудников.

Фото: ID1974 / Shutterstock

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