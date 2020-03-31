«Почта России» запустила сервис отправки посылок по номеру телефона

«Почта России» запустила новый сервис для пользователей мобильного приложения. Они смогут отправлять посылки по номеру телефона. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.

Чтобы отправить посылку, достаточно ввести номер телефона получателя. Имя и адрес не требуются. Есть два условия: получатель должен указать в мобильном приложении свой адрес и включить функцию приема посылок по телефону.

Отправитель будет видеть только город доставки и индекс получателя. Персональные данные — фамилия и адрес — указываться не будут.

Ранее «Почта России» объявила о работе над комплексом интеллектуальной роботизации и автоматизации бизнес-процессов RPA (Robotic Process Automation). Партнером по проекту стала компания Automation Anywhere.

RPA роботизирует работу и освобождает сотрудников от рутинного труда — например, ежедневных бухгалтерских операций. За счет этого «Почта России» рассчитывает повысить производительность труда сотрудников.