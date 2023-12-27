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Источники рассказали о скупке Потаниным акций Yandex N.V. в преддверии реорганизации

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Некоторые участники пула потенциальных инвесторов в «Яндекс» вошли в капитал головной нидерландской Yandex N.V., рассказали источники Forbes. В их числе мог быть глава «Интерроса» Владимир Потанин.

Источники рассказали о скупке Потаниным акций Yandex N.V. в преддверии реорганизации

Сделки с бумагами Yandex N.V. совершаются на внебиржевом рынке, так как с 28 февраля торги акциями нидерландской компании на Nasdaq были приостановлены.

По словам собеседника издания, знакомого с брокерами, еще летом бумаги компании Владимиру Потанину продавали в том числе «недружественные» держатели. Это зарубежные фонды, которые «понимали, что им мало что светит [в этой инвестиции]».

Так, к середине декабря российские инвесторы могли аккумулировать порядка 45% акций Yandex N.V., убежден источник. Он также добавил, что бумаги могли быть куплены с дисконтом.

Другой собеседник издания, близкий к компании, утверждает, что пакет, который мог собрать Потанин, превосходит позиции остальных инвесторов из РФ, покупавших бумаги в этот же период.

На 25 декабря аналогичный приобретенному пакет акций Yandex N.V. стоил 344 млрд рублей, или $3,7 млрд по курсу ЦБ.

Сейчас спрос на бумаги нидерландской компании по-прежнему сохраняется, говорит еще один близкий к брокерам собеседник издания. В настоящее время, утверждает он, некий крупный покупатель, базирующееся в ЕС юридическое лицо, скупает бумаги в ЕС и США.

«Яндекс» с 2022 года находится в процессе реорганизации бизнеса. Как писало на этой неделе агентство Reuters, сроки завершения процесса сдвинули на I квартал 2024 года.

Фото на обложке: Anatolii Trofimov / Shutterstock

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