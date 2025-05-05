В «Авито» выяснили, сколько россияне планируют потратить на подготовку к летнему сезону
31% россиян намерены потратить на подготовку к летнему сезону до 10 тыс. рублей, следует из опроса, проведенного экспертами «Авито Рекламы» и «Авито Товаров». С исследованием, в котором приняли участие 10 тыс. человек старше 18 лет, ознакомился Русбейс.
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Чуть менее 26% опрошенных планируют ограничиться суммой в 5 тыс. рублей. Только 9% готовы выделить более 25 тыс. рублей на летний отдых. В среднем россияне рассчитывают потратить на товары для летнего досуга 10 785 рублей.
Популярные товары и способы покупки. Наибольшим спросом пользуются товары для летнего досуга: 50% респондентов нацелены на приобретение одежды и обуви, а 42% выбирают пляжные аксессуары. Большинство покупок (80%) осуществляется через онлайн-платформы, в то время как почти треть участников (32%) продолжает шопинг в офлайне. При этом 61% участников опроса заявляют, что ценовая категория товара является ключевым фактором при принятии решения о покупке.
Чем заняться летом? 54% респондентов отметили, что предпочитают проводить летние дни на природе, причем женщины более склонны к такому виду отдыха (56%) по сравнению с мужчинами (51%). Наряду с активным отдыхом более трети респондентов (39%) занимаются ремонтом и дачными делами.
- Опрос, проведенный в марте компанией «Ренессанс страхования», показал, что в 2025 году треть россиян стали тратить больше денег на шопинг. У 32% россиян размер ежемесячного бюджета на шопинг составляет от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Причем каждый пятый (21%) пожаловался, что в последние три месяца вышел за рамки этой суммы.
Фото на обложке: Sorapop Udomsri / Shutterstock / FOTODOM
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