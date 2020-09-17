Суд отстранил от должности главу РВК Александра Повалко

Тверской районный суд Москвы на время следствия отстранил от должности генерального директора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Суд удволетворил ходатайство следствия об отстранении Повалко от должности. По мнению следователей, иначе глава РВК может воспользоваться служебным положением для давления на подчиненных, которые проходят по делу свидетелями.

Кроме того, следствие считает, что Повалко может «принять меры к уничтожению доказательств и в целом воспрепятствовать расследованию уголовного дела», если останется в должности.

Адвокат главы РВК Георгий Антонов назвал доводы следствия неубедительными и указал, что Повалко находится под домашним арестом. Руководитель РВК не может покидать жилье и использовать средства связи, за исключением общения с защитником и следователем, а также вызова экстренных служб.

Также Антонов обратил внимание на то, что речь фактически идет о бессрочном отстранении, так как расследование уголовного дела еще далеко до завершения.

Тверской райсуд также удовлетворил ходатайство о продлении срока домашнего ареста Повалко еще на два месяца. Так как после отстранения от должности Повалко не может получать зарплату в РВК, суд назначил ему пособие в размере одного МРОТ (минимальный размер оплаты труда) — чуть больше 20 тысяч рублей.

За что арестовали Александра Повалко

В июне 2020 года Александра Повалко арестовали и отправили под домашний арест. Главу РВК обвиняют в злоупотреблении полномочиями, которые привели к потере $3,6 млн.

По версии следствия, в 2012 году РВК и ее дочерняя компания в Великобритании RVC заключили договор на приобретение привилегированных акций британской Soft Machines Inc., работающей в области полупроводников.

Сумма сделки составила $5 млн. Компания заплатила РВК $2 млн, а остальные $3 млн, согласно договору, должна была вернуть в 2022 году. Как считает следствие, Александр Повалко должен был ускорить возврат в Россию средств, но не сделал этого, в результате чего бюджету был нанесен ущерб.

По второму эпизоду обвинения, в 2017 году RVC передала около $600 тысяч в качестве займа американской Alion Energy Inc., находившейся в состоянии банкротства. Следствие считает, что деньги были переданы американцам вопреки решению совета директоров РВК.

Александр Повалко вину не признает. В РВК отмечают, что инвестиции осуществлялись с 2012 года с соблюдением корпоративных процедур. Александр Повалко стал гендиректором компании в декабре 2016 года.

В поддержку Повалко ранее высказывались и крупные российские инвесторы.