«Сделка с заинтересованностью не означает мошенническую сделку»: мнение инвесторов о задержании главы РВК

Следствие планирует ходатайствовать перед Гагаринским райсудом Москвы об избрании меры пресечения гендиректору Российской венчурной компании (РВК) Александру Повалко. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Вчера Александра Повалко задержали в Москве на 48 часов. Как сообщает издание, по результатам допроса в МВД главу РВК обвинили в злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий.

По версии обвинения, гендиректор РВК злоупотребил инвестициями в американскую компанию Alion Energy Inc. Следствие оценивает предполагаемый ущерб в размере до $3 млн.

О какой именно мере пресечения будет ходатайствовать следствие, источник газеты не уточнил. В расписании дел, назначенных Гагаринским судом, фамилии Повалко пока нет.

За день до задержания в доме Повалко и офисе РВК прошли обыски.

Как рассказали Rusbase в РВК, в фокусе внимания следствия — деятельность фонда RVC I LP. В частности, речь идет о сделке по реинвестированию части вырученных от продажи портфельной компании Soft Machines Inc. средств в другую портфельную компанию — Alion.

Инвестиции осуществлялись с 2012 года с соблюдением корпоративных процедур, добавили в РВК. Александр Повалко стал гендиректором компании в декабре 2016 года. В РВК отметили, что компания оказывает необходимое содействие следственным органам.

«Мы надеемся на скорое и справедливое завершение разбирательства. События не влияют на операционную деятельность РВК, компания работает в обычном режиме. Однако ситуация не может не вызывать озабоченности и недоумения у всего инвестиционного сообщества и наших партнеров», — добавили в РВК.

Мнение инвесторов

«Первый и самый главный вопрос — почему при проведении проверки надо кого-то задерживать? Это воспринимается как метод воздействия вне зависимости от реальной ситуации. И именно это подрывает остатки инвестиционного климата в России», — считает cооснователь и директор по стратегическому развитию TMT Investments Герман Каплун.

С этим согласен и Алексей Конов, партнер RBV Capital — фонда, созданного с участием капитала РВК «Задержание гендиректора ключевого института развития, который осуществляет рисковые венчурные инвестиции за что-то, связанное с этими инвестициями, — нонсенс. Мне кажется, что на фоне постановлений правительства о возможности использовать госсредства в рисковых сделках это демонстративный шаг, который показывает реальную цену таких документов. Зачем задерживать топ-менеджера, который ни от кого не скрывается? Это очень настораживает», — отмечает Конов.

Партнер RBV Capital обращает внимание, что если дело связано с инвестициями РВК 2012-2016 годов, Повалко формально не может иметь к нему отношения. Гендиректором РВК он стал в конце 2016 года, а до этого работал замминистра образования и науки РФ

«Я знаю Повалко как осторожного, умного и честного человека, Вся эта история дает рынку и мне лично, как управляющему фондом с участием РВК, плохой сигнал. Мы технологически отстали от мира и продолжаем отставать. Венчурное инвестиции, в том числе в зарубежные технологии — шанс наверстать отставание», — заключает Конов.

В то же время он добавляет, что задержание Повалко может не повлиять на активность инвестиционного рынка в России. По мнению Конова, инвестрынок в России «практически отсутствует».

«Я не участник процесса, и у меня мало данных. Но я не думаю, что их много у следствия. Как правило, у следствия нет опыта работы с венчурным бизнесом, а общий подход здесь неприменим. Займ мог быть конвертируемым, а это совсем другой инструмент. Сделка с заинтересованностью не означает мошенническую сделку, между ними нельзя ставить знак равенства», — рассуждает Герман Каплун.

Если одновременно с РВК в компанию вкладывались известные инвесторы, в том числе зарубежные, это минимизирует риск мошенничества, считает Каплун.

«На мой взгляд, обвинять РВК в мошенничестве можно только в том случае, если будут доказательства мошенничества Alion. Это американская компания. Нужно идти в американский суд и американские органы правопорядка. И если деньги украдены. то никто их покрывать не будет. Тогда можно иметь претензии и в России. А если деньги потрачены на бизнес — это неудачное инвестиционное решение. Заинтересованность каких-то менеджеров в этом случае означает только то, что они красиво продали эту идею руководству РВК. Из представленной информации не очень понятно, где тут даже гипотетический доход заинтересованных лиц», — заключает Каплун.

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