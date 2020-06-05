СМИ: главу РВК Александра Повалко задержали на 48 часов

Генерального директора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко задержали в Москве. Об этом пишет РБК со ссылкой на одного из участников рынка и близкий к руководству компании источник.

По словам источника издания в центральном аппарате МВД, Повалко задержали на 48 часов.

В РВК в ответ на запрос Rusbase не подтвердили информацию о задержании.

Накануне в офисе РВК и в доме Повалко прошли обыски. По данным «Коммерсанта», руководство РВК подозревают в злоупотреблениях на миллионы долларов. По предварительной информации, следствие подозревает, что деньги госкомпании могли инвестироваться в личные проекты ее руководителей.

Пока речь идет о $600 тысячах, но, как утверждают источники газеты, в ближайшее время сумма может вырасти до $3 млн.

Как ранее сообщили в РВК, в фокусе внимания следствия находится исторический портфель компании, сделки 2012-2016 года. Александр Повалко возглавил РВК в декабре 2016 года.

Обновление: Как рассказали Rusbase в РВК, продолжаются следственные действия, которые начались накануне с обысков в компании.

«В настоящий момент генеральный директор РВК отвечает на вопросы органов следствия», — сообщили в пресс-службе компании.

По словам РВК, в фокусе внимания следствия — деятельность фонда RVC I LP,. В частности, речь идет о сделке по реинвестированию части вырученных от продажи портфельной компании Soft Machines Inc. средств в другую портфельную компанию — Алион. Инвестиции осуществлялись с 2012 года с соблюдением корпоративных процедур, добавили в РВК.

В РВК подчеркивают, что компания оказывает необходимое содействие следственным органам.

«Мы надеемся на скорое и справедливое завершение разбирательства. События не влияют на операционную деятельность РВК, компания работает в обычном режиме. Однако ситуация не может не вызывать озабоченности и недоумения у всего инвестиционного сообщества и наших партнеров», — отметили представители РВК.