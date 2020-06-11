Нарушил юридические процедуры, но без личной выгоды: за что арестовали главу РВК

На прошлой неделе гендиректор Российской венчурной компании (РВК) Александр Повалко был арестован и отправлен под домашний арест. Ему грозит до 10 лет лишения свобода по делу о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий.

По версии следствия, Повалко не способствовал тому, чтобы британская структура РВК (RVC I LP) вернула материнской госкомпании долг в размере $5 млн, который по документам должен быть погашен только к 2022 году. Газета выяснила, как он образовался.

Фонд RVC I LP был создан летом 2010 года для инвестиций в зарубежные инновационные проекты. Фонд управлялся компанией Russian Venture Asset Management LTD, в совет директоров которой входили бывший глава РВК Игорь Агамирзян и бывший директор департамента инвестиций и экспертизы РВК Ян Рязанцев.

Под каждую инвестицию РВК выделяла фонду отдельные займы, они одобрялись советом директоров РВК. Всего за 10 лет работы RVC I LP проинвестировал три компании – Bright Source Energy Inc. (2010 год), Soft Machines и Alion Energy (2012 год). Суммы инвестиций не раскрывались, но в 2018 году РВК сообщила, что вложила в Alion Energy $22,3 млн.

$5 млн, о которых упоминал адвокат Повалко, в 2012 году РВК перевела по договору займа дочернему фонду RVC I LP для покупки доли в компании Soft Machines Inc. Компания разрабатывает специальные процессоры с архитектурой VISC (Virtual Instruction Set Computing), которая позволяет добиваться большей производительности.

Общая сумма инвестиций официально не раскрывалась, но могла превышать $20 млн. Общая сумма инвестиций в проект, по данным Crunchbase, составляла $220 млн.

На тот момент гендиректором РВК был Агамирзян, он покинул должность в конце июня 2016 года. Исполняющим обязанности гендиректора был назначен Евгений Кузнецов, при котором состоялась продажа доли Soft Machines – ее купила корпорация Intel.

За всю компанию, по данным Crunchbase, Intel заплатила $250 млн деньгами и акциями. После продажи представитель РВК не комментировал сделку с Soft Machines. Три человека, которые тогда работали в РВК, утверждают, что фонд вышел из сделки с минимальной прибылью.

Деньги за долю в Soft Machines поступили на счет RVC I LP не сразу: осенью 2016 года RVC I LP получил лишь 80–85% причитающейся ему суммы. Деньги хранились на счетах RVC I LP, и на них Кузнецов планировал создать зарубежный венчурный фонд на $20–25 млн. По словам источника издания, Повалко как раз вернул большую часть денег, которые могли остаться на зарубежных счетах.

Но в договорах займа между РВК и RVC I LP, выданного на покупку акций Soft Machines, содержалось условие, что как только деньги от продажи актива поступали в RVC I LP, они сразу же должны были быть возвращены на счет РВК.

Отдаленная дата указывалась в договоре займа, поскольку изначально не было известно, когда фонд выйдет из этой сделки, но если деньги вернулись раньше – их необходимо сразу вернуть обратно, объяснил один из собеседников.

В Alion Energy, занимающуюся технологиями солнечной энергетики, RVC I LP начал инвестировать также в 2012 году. Всего до 2016 года РВК перечислил Alion 18 траншей.

В конце 2012 года фонд RVC I LP проинвестировал в компанию первые $10 млн, из общих инвестиций в $22,3 млн $3 млн были выручены от продажи акций Soft Machines. Все эти деньги были перечислены на счет компании и компания отчиталась «за каждый потраченный пенни», уверяет гендиректор Alion Марк Кингсли.

В начале 2017 года RVC I LP реинвестировал часть полученных от продажи доли в Soft Machines денег в Alion. По данным Crunchbase, инвестиции составили $3 млн.

Alion постоянно требовала новых денежных вливаний, чтобы продолжать работу, Повалко одобрил решение оставить часть средств от продажи акций Soft Machines на счетах дочернего фонда, сделав это в обход необходимых юридических процедур, но без личной выгоды, сообщил один из бывших сотрудников РВК.

«Коммерсантъ» со ссылкой на своего собеседника в ФСБ писал, что транш составил около $600 тысяч, а на подобное инвестирование, по данным следствия, требовалось решение совета директоров РВК.