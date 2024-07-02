«Сбер» повысил ставки по рыночной ипотеке

Со 2 июля «Сбер» решил повысить процентные ставки по основным ипотечным программам на 1,3 процентных пункта. Минимальная ставка теперь от 19,5% годовых. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу банка.

Повышения связаны с ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки ЦБ, они не коснутся программ с господдержкой, говорится в сообщении. По ранее подписанным кредитным договорам размер ставки не изменится, пообещали в банке.

Минимальные ставки по базовым ипотечным программа составят:

Для ипотеки на новостройки, вторичку, строительство дома и по программе рефинансирования — от 19,5%.

Для ипотеки на загородную недвижимость и землю — от 19,8%.

Для ипотеки на гараж, машино-место или кладовую — от 20%.

По программе «Военная ипотека» — от 18,9%.

По программе «Коммерческая ипотека» — от 21%.

«Сбер» ранее повышал ставки по ипотеке в начале июня — на 1,5 п. п. — до 18,2% для ипотеки на новостройки, вторичное жилье, строительство дома или рефинансирование ипотеки.

С 1 июля 2024 года в РФ прекратила действовать льготная ипотечная программа с господдержкой на новостройки под 8%. Семейная ипотека также перестанет существовать в нынешнем виде: ее планируют продлить до 2030 года, но ставку в 6% сохранят только для семей с детьми до шести лет и жителей небольших городов. Для остальных ее могут увеличить вдвое, но решение об этом еще не принято.

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