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«В третий раз»: ВТБ снова резко поднимает ставки по ипотеке

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Николай Тихонов
Николай Тихонов

Новостной редактор

Николай Тихонов

Банк повысит ставки по ипотеке без господдержки сразу на 1,3 п.п., теперь они начинаются от 19,2% годовых. Но и такую можно получить лишь при определенных условиях — первоначальном взносе от 30%, крупном размере кредита, комплексном страховании и подтверждении дохода. Об этом пишет РБК.

«В третий раз»: ВТБ снова резко поднимает ставки по ипотеке
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Фото на обложке: skorchanov / https://pixabay.com

Отметим, что с конца мая это повышение будет уже третьим. Однако, заемщики, получившие одобрение до 1 июля, «пройдут» по условиям, которые действовали до 13 июля включительно.

Причиной таких изменений в банке назвали растущую стоимость денег на рынке. Там отметили, что многие ориентируются на ключевую ставку Центробанка, но для участников рынка важны и другие параметры.

«В частности — доходность облигаций федерального займа. Если она растет, растет и стоимость ресурсов для банков. Сейчас динамика по ключевой ставке и долгосрочной стоимости заимствования ОФЗ разнонаправленна: доходность облигаций федерального займа растет уже несколько месяцев, в то время как ключевая ставка не меняется», — говорят в банке и отмечают, что и другие финансовые организации скоро сообщат о подобных мерах.

Отметим, что с 1 июля в России прекратит действие льготная ипотечная программа с господдержкой на новостройки под 8%. Семейная ипотека тоже перестанет существовать в текущем виде. Ее собираются продлить до 2030 года, но ставку в 6% сохранят только для семей с детьми до шести лет и жителей малых городов. Для остальных ее могут поднять вдвое, но решение еще не принято.

Напомним, что в середине июня ВТБ уже повышал ставки по ипотеке, тогда они выросли на 0,5 п.п., до 18% годовых, перед этим процент по такому кредиту «подрос» в конце мая.

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