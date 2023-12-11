Российский оператор точек обмена трафиком Piter-IX повысит цены на свои услуги

Российский оператор точек обмена трафиком Piter-IX 2024 года повысит абонентскую плату за свои услуги. Сервисами компании пользуются свыше 400 организаций, пишет «Ъ».
Самый дорогой тариф, включая абонентскую плату на портовую емкость 100 Гбит/с,— 500 тыс. рублей (рост на 67%) при стоимости пропуска 1 Мбит/с при полном использовании полосы в 5 рублей (ранее 3 рублей), следует из новой тарифной сертки.
Компания повышение объяснила так: валюта дорожает, а зарубежные каналы при этом оплачиваются в евро, ставки по кредитам растут, размещать оборудование становится все затратнее, зарплаты сотрудникам тоже нужно индексировать.
Ранее «Ростелеком» объявил, что повысит тарифы для операторов. К началу 2024 года цены на услуги российской телекомкомпании конкурентам могут вырасти до 10%.
Фото на обложке: Unsplash
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