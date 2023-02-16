В России зарегистрировали первые печатные имплантаты для позвоночника

Стартап Pozvonoq Северо-Западного наноцентра разработал и зарегистрировал первые печатные имплантаты для позвоночника. Они нужны для лечения грыжи межпозвонкового диска, дегенеративно-дистрофических изменений в позвоночнике, спинальных опухолей.

Росздравнадзор выдал бессрочное регистрационное удостоверение на 10 линеек межпозвонковых кейджей, сообщили RB.RU в Северо-Западном центре трансфера технологий (СЗЦТТ). Это первый случай зарегистрированных 3D-печатных кейджей для позвоночника в России.

3D-кейджи

Имплантаты создаются из биосовместимого титанового сплава методом 3D-печати. Продукция Pozvonoq отличается от конкурентов тем, что разработанные кейджи имеют высокий показатель приживаемости имплантируемого устройства:

В структуру изделия интегрирована трехмерная сетка, которая обеспечивает прочную биомеханическую поддержку элементов позвоночника и высокую степень остеоинтеграции — прорастания костной ткани пациента в имплантат.

Еще одно отличие — большая размерная сетка типовых изделий. Необходимую модель имплантата можно выбрать по форме и габаритам. Врач также может подобрать нужный тип конструкции изделия — с окошками под аутотрансплантат или с ячеистыми структурами для лучшей остеоинтеграции кейджа.

Изделия проверялись циклом лабораторных испытаний: кейджи прошли токсико-техническую экспертизу, верификацию методов стерилизации изделий, экспериментальную имплантацию в ткани животных.

3D-кейджи макет

По данным госзакупок, на которые ссылается СЗЦТТ, в 2022 году объем российского рынка составил порядка 10 тыс. кейджей. Запуск серийного производства медицинских изделий позволит заместить на российском рынке до 20% импортируемых имплантатов для спинальной хирургии.

Фото: Пресс-служба СЗЦТТ