Сеть коворкингов «Практик» запустила аренду мебели для создания домашнего офиса
Сеть коворкингов «Практик» запустила новый формат аренды рабочих мест — теперь компании могут арендовать комплект для организации домашнего офиса сотрудника, который состоит из смарт-стола и кресла от европейского производителя Profim. Об этом говорится в сообщении «Практик».
В «умные» столы встроена система беспроводной зарядки QI, а офисные кресла выбирались лично резидентами коворкинга.
«Практик» в течение четырех месяцев проводил слепые тесты, которые выявили самую удобную мебель для работы.
Чтобы арендовать мебель, необходимо оставить заявку на сайте. Доставка производится на следующий день. Минимальный срок аренды – один месяц. Стоимость – от 1000 рублей за комплект.
Формат аренды мебели доступен в петербургских локациях и в московском коворкинге «Басманный двор», который запустился в мае 2020 года в одноименном общественном пространстве.
Фото: «Практик»
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