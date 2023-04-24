«Яндекс.Практикум» запустил платформу для обучения IT-специалистов

Сервис позволит компаниям обучать сотрудников новым навыкам программирования, анализа данных, цифрового маркетинга и других IT-направлений, говорится в сообщении «Практикума».

«Яндекс.Практикум» запустил образовательную платформу «Грейд» для корпоративных клиентов и вышел на новый рынок HRTech.

Компания прогнозирует, что к концу 2024 года доля «Грейда» в обороте «Яндекс.Практикума» достигнет примерно 15%, а выход на новый рынок HRTech позволит нарастить сегмент корпоративных клиентов платформы минимум вдвое.

«Грейд» работает по подписке, библиотека коротких профильных курсов по цифровым навыкам постоянно пополняется.

После выбора направления сервис проводит диагностику знаний сотрудника, составляет индивидуальный план обучения, после окончания которого тестирует степень освоения навыков.

Курсы рассчитаны на 20–30 часов и включают в себя несколько модулей. Система предлагает пройти только те, которые позволят закрыть пробелы в знаниях. Библиотека доступна 24/7, эксперты и преподаватели сопровождают студентов в процессе обучения.

Сейчас в «Грейде» есть семь курсов, в том числе «Основы Python для анализа данных», «Создание веб-приложений c помощью Django» и «SQL для работы с данными и аналитики». К концу 2023 года планируется нарастить число курсов на платформе до 100 штук.

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