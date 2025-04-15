Правительство расширит права совместителей при увольнении

Правительство РФ готовит законопроект, который расширит права сотрудников, работающих по совместительству. Из проектной документации «Ведомости» узнали , что нововведение позволит совместителям получать компенсации при ликвидации организации или сокращении штата.

Поправки в Трудовой кодекс уже одобрены комиссией по законопроектной деятельности. Сейчас выплаты среднего заработка за второй и третий месяцы (а в северных регионах – до шести месяцев) после увольнения из-за ликвидации предприятия или сокращения штатного расписания доступны только тем, у кого есть исключительно основное место работы.

Контекст. Изменения в ТК стали ответом на постановление Конституционного суда от 24 ноября 2024 года. Поводом стала жалоба Вячеслава Сергеева, который после увольнения из-за сокращения штата не смог получить компенсацию за второй-шестой месяцы, так как продолжал работать по совместительству. КС признал, что наличие подработки не отменяет потери основного дохода и права на выплаты.

Последствия для работодателей. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что поправки особенно актуальны для госсектора, где совместительство распространено. По словам Антона Свириденко из Института экономики роста им. Столыпина, в период пандемии, когда было уволено около 3,5 млн работник, компенсации могли бы обойтись работодателям в 304 млрд рублей. Однако в текущих условиях, при низком уровне безработицы, затраты для бизнеса будут минимальными.

Пандемия дала возможность большому количеству работников организовать трудовой процесс из дома. Сейчас ее предоставляют 43% компаний, показал опрос, проведенный сервисом по поиску работы Superjob. При этом работают в удаленном режиме в среднем 10% сотрудников.

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