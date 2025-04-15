Правительство расширит права совместителей при увольнении
Правительство РФ готовит законопроект, который расширит права сотрудников, работающих по совместительству. Из проектной документации «Ведомости» узнали, что нововведение позволит совместителям получать компенсации при ликвидации организации или сокращении штата.
- Новости
Поправки в Трудовой кодекс уже одобрены комиссией по законопроектной деятельности. Сейчас выплаты среднего заработка за второй и третий месяцы (а в северных регионах – до шести месяцев) после увольнения из-за ликвидации предприятия или сокращения штатного расписания доступны только тем, у кого есть исключительно основное место работы.
Контекст. Изменения в ТК стали ответом на постановление Конституционного суда от 24 ноября 2024 года. Поводом стала жалоба Вячеслава Сергеева, который после увольнения из-за сокращения штата не смог получить компенсацию за второй-шестой месяцы, так как продолжал работать по совместительству. КС признал, что наличие подработки не отменяет потери основного дохода и права на выплаты.
Последствия для работодателей. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что поправки особенно актуальны для госсектора, где совместительство распространено. По словам Антона Свириденко из Института экономики роста им. Столыпина, в период пандемии, когда было уволено около 3,5 млн работник, компенсации могли бы обойтись работодателям в 304 млрд рублей. Однако в текущих условиях, при низком уровне безработицы, затраты для бизнеса будут минимальными.
- Пандемия дала возможность большому количеству работников организовать трудовой процесс из дома. Сейчас ее предоставляют 43% компаний, показал опрос, проведенный сервисом по поиску работы Superjob. При этом работают в удаленном режиме в среднем 10% сотрудников.
Фото на обложке: Roman Samborskyi / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Материалы по теме
- Пройти курс «Маркетплейсы: с чего начать и как преуспeть»
- 1 Норму сверхурочной работы предложили увеличить до 240 часов в год Поправки в Трудовой кодекс подготовили Минэк и Минтруд 02 апреля 15:19
- 2 В ФНС заявили об отсутствии массовой подмены трудовых отношений самозанятостью Менее 1% компаний «в группе риска» из-за перевода людей из штата в статус самозанятых 29 марта 13:45
- 3 Правительство одобрило увеличение допустимого сверхурочного труда Обсуждается повышение лимита с 120 часов до 240 часов в год 26 февраля 19:07
- 4 В администрации президента не поддержали новые правила сверхурочной работы Минэкономразвития предлагало увеличить лимит до 240 часов в год 11 февраля 12:53