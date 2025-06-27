Без объяснения причин. Один из главных людей Маска ушел из Tesla
Исполнительный директор Tesla Омид Афшар, один из самых доверенных сотрудников Илона Маска, покинул компанию. По данным инсайдеров, его уход усиливает кадровые проблемы автогиганта, столкнувшегося с падением спроса в Европе и Северной Америке, пишет Reuters.
- Новости
Афшар, присоединившийся к Tesla в 2017 году, курировал продажи и производство в этих регионах с 2024-го. Он активно участвовал в стратегических проектах, включая строительство Техасской гигафабрики. Точные причины отставки не раскрываются, но она совпала с потерей интереса к текущей линейке автомобилей Tesla, которые теряют позиции перед более доступными конкурентами.
По информации источников, Афшар входил в число руководителей, взявших на себя дополнительные обязанности, пока Маск был занят другими проектами, включая поездки в Вашингтон. Бывший менеджер Tesla Мэтью ЛаБрот, уволенный за критику Маска, назвал Афшара «второстепенным персонажем», который стал ключевой фигурой после назначения главой отдела продаж.
- Прошлым летом было отмечено падение доли Tesla на рынке электрокаров. А по итогам года их продажи снизились до 1,79 млн автомобилей. Это первое падение, начиная с 2011 года.
Фото на обложке: Tada Images / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Просто о сложном: первые шаги в бизнесe»
- 1 $190 млрд капитализации — и Tesla в зеркале заднего вида. Xiaomi выпустила электровнедорожник YU7 И получила 289 тысяч заказов за час 27 июня 17:12
- 2 Трамп сообщил своему окружению о скором уходе Маска с поста главы DOGE — Politico После ухода Маск может стать «неофициальным советником» Трампа 02 апреля 19:24
- 3 Продажи Tesla в Европе упали на 40% в феврале Продажи конкурентов компании Илона Маска при этом растут 25 марта 20:06
- 4 Маск пообещал отправить робота-гуманоида на Марс в 2026 году По словам бизнесмена, люди могут ступить на другую планету уже в 2029 году 15 марта 11:39