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Без объяснения причин. Один из главных людей Маска ушел из Tesla

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Исполнительный директор Tesla Омид Афшар, один из самых доверенных сотрудников Илона Маска, покинул компанию. По данным инсайдеров, его уход усиливает кадровые проблемы автогиганта, столкнувшегося с падением спроса в Европе и Северной Америке, пишет Reuters.

Без объяснения причин. Один из главных людей Маска ушел из Tesla
  1. Новости

Афшар, присоединившийся к Tesla в 2017 году, курировал продажи и производство в этих регионах с 2024-го. Он активно участвовал в стратегических проектах, включая строительство Техасской гигафабрики. Точные причины отставки не раскрываются, но она совпала с потерей интереса к текущей линейке автомобилей Tesla, которые теряют позиции перед более доступными конкурентами.

По информации источников, Афшар входил в число руководителей, взявших на себя дополнительные обязанности, пока Маск был занят другими проектами, включая поездки в Вашингтон. Бывший менеджер Tesla Мэтью ЛаБрот, уволенный за критику Маска, назвал Афшара «второстепенным персонажем», который стал ключевой фигурой после назначения главой отдела продаж.

  • Прошлым летом было отмечено падение доли Tesla на рынке электрокаров. А по итогам года их продажи снизились до 1,79 млн автомобилей. Это первое падение, начиная с 2011 года.

Фото на обложке: Tada Images / Shutterstock / FOTODOM

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