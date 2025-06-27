Исполнительный директор Tesla Омид Афшар, один из самых доверенных сотрудников Илона Маска, покинул компанию. По данным инсайдеров, его уход усиливает кадровые проблемы автогиганта, столкнувшегося с падением спроса в Европе и Северной Америке, пишет Reuters.

Без объяснения причин. Один из главных людей Маска ушел из Tesla

https://rb.ru/news/pravaya-ruka-maska-pokidaet-tesla/

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