В Подмосковье ужесточат правила продажи алкоголя в сезонных кафе
Правительство Московской области внесло в региональную думу законопроект, который упорядочит продажу алкоголя в летних кафе. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
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Сейчас реализация спиртного на верандах запрещена, но запрет часто нарушают, поскольку предприниматели «воспринимают данные залы продолжением стационарного объекта общепита», говорится в сообщении. Законопроект призван легализовать продажу алкоголя, но только в тех кафе, которые соответствуют требованиям.
«В случае принятия законопроекта продажа алкогольной продукции, включая слабоалкогольные напитки, в сезонных залах будет возможна только после получения предпринимателем документа, выданного лицензирующим органом, о соответствии объекта принятым требованиям к размещению и обустройству», — подчеркнул глава Минсельхоза Московской области Сергей Двойных.
Ограничения затронут летние кафе, расположенные во дворах жилых домов и вблизи образовательных учреждений. Это позволит предотвратить шумные скопления людей и обеспечить тишину для жителей, особенно в вечернее и ночное время, указали в ведомстве.
- Законопроект продолжает тенденцию ужесточения правил продажи алкоголя в регионах. Например, в Вологодской области с 1 марта продавать спиртное по будням можно только с 12:00 до 14:00. Также действует полный запрет продажи алкоголя в магазинах, которые расположены в помещениях многоквартирных домов, переведенных из жилого помещения в нежилое, а также в цокольном, подвальном, подземном этажах таких домов.
Фото на обложке: Lomb / Shutterstock / FOTODOM
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