Правительство поддержало идею ввести отрицательные ставки на валютные вклады

Правительство РФ поддержало идею сделать ставки на валютные вклады юридических лиц отрицательными. Ранее с заявлением о допустимости введения такой практики выступили в Банке России – там считают, что это поможет «дедолларизировать» экономику.

О получении поддержки федерального правительства относительно разработанного законопроекта ТАСС рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.

Министерство хочет внести поправки в закон о банках и банковской деятельности. На данный момент его положения не позволяют вводить отрицательные ставки на уже открытые валютные вклады – эту норму планируют изменить.

Если законопроект получит зеленый свет, то банки смогут вводить комиссию на обслуживание валютных вкладов выше, чем их доходность. Своей инициативой Минэкономразвития намерено добиться избавления бизнеса от валютных активов.

Банк России допустил появление в России отрицательных ставок на валютных вклады. Но они будут действовать только на вклады, открытые юридическими лицами – физических лиц мера не затронет, уточнял регулятор.

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