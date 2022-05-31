Ставки по валютным вкладам для юрлиц могут стать отрицательными

Банк России задумался о том, чтобы сделать ставки по валютным вкладам для юридических лиц отрицательными. Это одна из мер, возможность применения которой регулятор рассматривает в рамках проведения «дедолларизации».
О том, что Центральный Банк не исключает вероятность появления отрицательных ставок на валютных вклады, рассказала зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева. Чтобы это случилось, банкам нужно получить разрешение от регулятора.
Юдаева уточнила, что такая мера может распространяться только на вклады для юридических лиц. Физические лица по-прежнему смогут открывать валютные вклады с положительной процентной ставкой.
Применение практики введения валютных вкладов с отрицательной ставкой не исключили в Госдуме РФ. Депутат Анатолий Аксаков ранее заявил, меру планируют закрепить законом в ближайшее время.
По данным на январь 2022 года, доля валютных вкладов среди юридических лиц в России составляет около 31%. Среди физических лиц вклады в валюте открыты у 20% держателей депозитов.
Согласно информации из обзора финансовой стабильности от Банка России, влияние доллара и евро на экономику страны снизится на ближайшие годы. В то же время влияние юаня и валют других так называемых дружественных стран вырастет.
Фото на обложке: CucuMberStudio /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
- 2 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
- 3 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
- 4 McKinsey в России станет инвестфондом
- 5 Все говорят о том, что реальный курс валюты другой. Что это значит?
ВОЗМОЖНОСТИ
31 мая 2022
31 мая 2022