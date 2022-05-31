Ставки по валютным вкладам для юрлиц могут стать отрицательными

Банк России задумался о том, чтобы сделать ставки по валютным вкладам для юридических лиц отрицательными. Это одна из мер, возможность применения которой регулятор рассматривает в рамках проведения «дедолларизации».

О том, что Центральный Банк не исключает вероятность появления отрицательных ставок на валютных вклады, рассказала зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева. Чтобы это случилось, банкам нужно получить разрешение от регулятора.

Юдаева уточнила, что такая мера может распространяться только на вклады для юридических лиц. Физические лица по-прежнему смогут открывать валютные вклады с положительной процентной ставкой.

Применение практики введения валютных вкладов с отрицательной ставкой не исключили в Госдуме РФ. Депутат Анатолий Аксаков ранее заявил, меру планируют закрепить законом в ближайшее время.

По данным на январь 2022 года, доля валютных вкладов среди юридических лиц в России составляет около 31%. Среди физических лиц вклады в валюте открыты у 20% держателей депозитов.

Согласно информации из обзора финансовой стабильности от Банка России, влияние доллара и евро на экономику страны снизится на ближайшие годы. В то же время влияние юаня и валют других так называемых дружественных стран вырастет.

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