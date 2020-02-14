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Правительство купит Сбербанк у ЦБ по рыночной стоимости
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Анна Бородкина
Центробанк (ЦБ) и Минфин направили в правительство совместно разработанный законопроект. Согласно ему, Банк России выйдет из капитала ПАО «Сбербанк». Об этом сообщает регулятор на своем официальном сайте.
Правительство купит Сбербанк у ЦБ по рыночной стоимостиАнна Бородкина
Как сообщает ЦБ, пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости.
Регулятор заявляет, что эти инвестиции соответствуют целям управления ФНБ — обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного дохода от их размещения. Ожидаемая дивидендная доходность акций Сбербанка по итогам 2019 года «значительно превысит стоимость заимствований на рынке облигаций федерального займа».
По информации The Bell, часть денег от продажи Сбербанка вернутся в бюджет в виде прибыли ЦБ и частично пойдут деньги пойдут на финансирование социальных трат, а также реструктуризацию кредитов ОПК.
«При совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа существует определенный конфликт интересов, которым тем сложнее управлять, чем более комплексным и обширным становится регулирование и экономические отношения в финансовой среде. Продажа Банком России акций ПАО "Сбербанк" позволит снять вопросы в отношении такого конфликта интересов и равноудаленности регулятора от участников финансового рынка», — сообщили в пресс-службе ЦБ.
Как пишет РБК, ЦБ принадлежит 50% плюс одна акция Сбербанка. Они будут проданы правительству РФ. Стоимость пакета оценивается в около 2,8 трлн рублей, исходя из стоимости одной акции на Московской бирже.
Министр финансов Антон Силуанов также сообщил изданию, что смена контролирующего акционера «Сбербанка» не повлияет на гарантии государства по вкладам граждан.
На фоне этого бумаги Сбербанка растут более чем на 2% на Московской бирже. РИА Новости передает, что к 15.53 мск обыкновенные акции выросли на 2,27% — до 257,98 рубля, префы растут на 2,26% — до 237,04 рубля.
Кроме того, Банк России принял решение продать валюту, полученную из ФНБ за пакет Сбербанка, в течение 3-7 лет после заключения сделки.
Фото: fizkes / Shutterstock
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