Правительство купит Сбербанк у ЦБ по рыночной стоимости

Центробанк (ЦБ) и Минфин направили в правительство совместно разработанный законопроект. Согласно ему, Банк России выйдет из капитала ПАО «Сбербанк». Об этом сообщает регулятор на своем официальном сайте.

Как сообщает ЦБ, пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости.



Регулятор заявляет, что эти инвестиции соответствуют целям управления ФНБ — обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного дохода от их размещения. Ожидаемая дивидендная доходность акций Сбербанка по итогам 2019 года «значительно превысит стоимость заимствований на рынке облигаций федерального займа».

«При совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа существует определенный конфликт интересов, которым тем сложнее управлять, чем более комплексным и обширным становится регулирование и экономические отношения в финансовой среде. Продажа Банком России акций ПАО "Сбербанк" позволит снять вопросы в отношении такого конфликта интересов и равноудаленности регулятора от участников финансового рынка», — сообщили в пресс-службе ЦБ.