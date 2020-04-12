СМИ: правительство купило долю в Сбербанке за 2,14 трлн рублей

Правительство купило у ЦБ РФ контрольный пакет акций Сбербанка. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на федерального чиновника и источников, близких к кабмину.

По информации газеты, сделка состоялась 9 апреля. Ее сумма составила 2,14 трлн рублей — на 300 млрд рублей меньше, чем планировалось ранее. Это связано с падением стоимости акций Сбербанка, которые после объявления о сделке в феврале этого года потеряли в цене 20%.

В начале года правительство рассчитывало купить долю в банке в ходе нескольких траншей. По словам источника «Известий», сделку ускорили из-за неопределенной экономической ситуации и потребности Минфина в деньгах. В результате отсрочки по налогам для бизнеса ведомство не получит сотни миллиардов рублей.