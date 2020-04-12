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СМИ: правительство купило долю в Сбербанке за 2,14 трлн рублей

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Правительство купило у ЦБ РФ контрольный пакет акций Сбербанка. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на федерального чиновника и источников, близких к кабмину.

СМИ: правительство купило долю в Сбербанке за 2,14 трлн рублей

По информации газеты, сделка состоялась 9 апреля. Ее сумма составила 2,14 трлн рублей — на 300 млрд рублей меньше, чем планировалось ранее. Это связано с падением стоимости акций Сбербанка, которые после объявления о сделке в феврале этого года потеряли в цене 20%. 

В начале года правительство рассчитывало купить долю в банке в ходе нескольких траншей. По словам источника «Известий», сделку ускорили из-за неопределенной экономической ситуации и потребности Минфина в деньгах. В результате отсрочки по налогам для бизнеса ведомство не получит сотни миллиардов рублей. 

Банку России принадлежал контрольный пакет акций Сбербанка — 50% плюс одна акция уставного капитала. Это соответствует 52,32% обыкновенных акций. По итогам торгов на Московской бирже 9 апреля, капитализация Сбербанка составила 4,4 трлн рублей, то есть рыночная стоимость доли ЦБ составляла около 2,3 трлн рублей.

Сделку по продаже Сбербанка правительству профинансировали за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Большую часть полученных средств ЦБ РФ должен перечислить обратно в бюджет. 

Фото: nikkimeel / Shutterstock

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