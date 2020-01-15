Правительство РФ подало в отставку
Как сообщают СМИ, 15 января правительство Российской Федерации подало в отставку в полном составе. Об этом сообщил председатель правительства Дмитрий Медведев через три часа после послания президента Путина Федеральному собранию.
Медведев заявил, что правительство должно предоставить президенту принимать решения в соответствии с предложениями по изменению Конституции, озвученными во время послания. Для этого, как сказал Медведев, правительство должно подать в отставку.
Как пишет The Bell, отставка состоялась в соответствии со 117 статьей Конституции.
Опрошенные изданием чиновники сообщили, что для них это решение было неожиданным и резким. Один из исполняющих обязанностей федерального министра сказал, что это «ничего с утра не предвещало» и что это было «как гром среди ясного неба».
По данным Московской биржи на фоне новости курс рубля к доллару начал падать.
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