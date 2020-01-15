Правительство РФ подало в отставку

Медведев заявил, что правительство должно предоставить президенту принимать решения в соответствии с предложениями по изменению Конституции, озвученными во время послания. Для этого, как сказал Медведев, правительство должно подать в отставку.



Как пишет The Bell, отставка состоялась в соответствии со 117 статьей Конституции.



Опрошенные изданием чиновники сообщили, что для них это решение было неожиданным и резким. Один из исполняющих обязанностей федерального министра сказал, что это «ничего с утра не предвещало» и что это было «как гром среди ясного неба».



По данным Московской биржи на фоне новости курс рубля к доллару начал падать.

