Свидание на 14 февраля в 2026 году обойдётся в 9 498 ₽

Средняя стоимость свидания 14 февраля в 2026 году составит 9 498 ₽ — на 18% выше, чем годом ранее. Такие данные приводит аналитический проект T-Data, ежегодно формирующий «Романтический индекс» Т-Банка. Самое дорогое свидание пройдёт в Москве — за 14 054 ₽, а самое дешёвое — в Перми, где праздник обойдётся в 7 674 ₽.

«Классическое» свидание состоит из ужина, просмотра кино, цветов и двух поездок на такси

Индекс отражает средние траты на типовой сценарий Дня всех влюблённых:

ужин на двоих в кафе или ресторане;

поход в кино;

покупку цветов;

две поездки на такси.

В расчёте использованы обезличенные операции клиентов Т-Банка в городах-миллионниках по категориям «Такси», «Рестораны», «Цветы», «Кино», совершённые 14 февраля в 2019–2025 годах. За семь лет показатель увеличился на 121%. По данным Росстата, инфляция по итогам 2025 года составила 5,59%.

Самое дешёвое свидание — в Перми

Самое дорогое свидание ожидается в Москве — 14 054 ₽. В Санкт-Петербурге и Казани средние траты составят 11 644 ₽ и 10 024 ₽ соответственно. В топ-5 также вошли Краснодар (10 002 ₽) и Новосибирск (9 974 ₽). Минимальный средний чек — в Перми: 7 674 ₽.

Лидером по темпам роста стал Омск — +26% за год. На втором месте Волгоград — +24%. Самая низкая динамика — в Уфе (+5%).

Быстрее всего стоимость ужина в ресторане растет в Ростове-на-Дону

Максимальный рост среднего чека за романтический ужин — в Ростове-на-Дону (+38%), Омске и Волгограде (по +35%). Самый высокий средний чек — в Москве (2 852 ₽), самый низкий — в Перми (1 437 ₽).

Аналитики связывают динамику с тем, что в 2026 году 14 февраля впервые за весь анализируемый период приходится на субботу. Для категории «Кафе/рестораны» характерен выраженный недельный тренд с пиком в выходные.

Самое дорогое кино — в Москве и Краснодаре

Сильнее всего средний чек в категории «Кино» вырос в Челябинске — на 36%. Далее Пермь — +35%.

Самые высокие средние траты на кино — в Москве (1 425 ₽) и Краснодаре (1 405 ₽). Самый низкий показатель — в Омске (897 ₽).

Быстрее всего цены на такси растут в Волгограде

Наибольший рост цен на такси зафиксирован в Волгограде — +13%; средняя стоимость одной поездки составит 300 ₽.

В Красноярске и Уфе показатель снизился на 4% — до 357 ₽ и 328 ₽ соответственно. Самая дорогая поездка — в Москве: 784 ₽ при росте среднего чека на 7%.

Цены на цветы снизились сразу в нескольких городах России

Максимальная динамика в категории «Цветы» — в Новосибирске (+24%) и Санкт-Петербурге (+21%): средняя стоимость букета — 3 155 ₽ и 3 217 ₽.

Снижение зафиксировано в Нижнем Новгороде (–10%), Перми (–5%), Воронеже (–3%) и Ростове-на-Дону (–2%). Самый доступный букет — в Перми (1 882 ₽).

Растёт спрос на цветы, украшения, алкоголь, книги и онлайн-образование

В День всех влюблённых ожидаемо растёт спрос на:

ювелирные изделия,

кинотеатры,

книги,

косметику

онлайн-образование,

общественное питание,

алкоголь,

цветы.

Категория спорттоваров демонстрирует обратную динамику: количество транзакций снижается на 20%, средний чек — на 6%.

По данным прошлого года, число покупок в категории «Цветы» 14 февраля увеличивается на 531% по сравнению с обычными днями (кроме праздников), а средний чек — на 17%. Ювелирные изделия приобретают на 128% чаще, при этом их средняя стоимость не меняется.