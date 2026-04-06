Рынок авто с пробегом обновил максимум за 12 лет: в 2026 году было продано больше 1,3 млн подержанных машин

Продажи легковых автомобилей с пробегом в России по итогам I квартала 2026 года достигли 1,34 млн единиц, сообщают «Ведомости» со ссылкой на агентство Автостат. Это максимум с 2014 года — тогда было реализовано 1,307 млн машин. Средняя стоимость подержанного автомобиля в марте 2026-го достигла 1,2 млн рублей.

7 из 10 автомобилей с пробегом стоили до 1 млн ₽

Сегмент подержанных автомобилей демонстрировал рост каждый месяц 2026 года. Так, в январе продано 437 тыс. автомобилей (+4%), в феврале — 411,9 тыс. (+4%), в марте — 495 тыс. (+10%).

По данным сервиса Дром, которые приводят «Ведомости», 70% продаж пришлись на автомобили стоимостью до 1 млн рублей. Средняя цена подержанного автомобиля в марте выросла до 1,21 млн рублей.

Самый быстрый рост продаж — у Honda Freed

Аналитики Дрома, на которых ссылаются «Ведомости», сообщают, что продажи подержанных автомобилей в среднем выросли на 14% в первом квартале 2026 года по сравнению с тем же периодом 2025-го. Среди моделей наибольший рост показали следующие:

Honda Freed — +76%,

Honda Stepwgn — +62%,

Volkswagen Tiguan — +42%,

Mazda CX-5 — +40%,

Volkswagen Golf — +38%,

Toyota Wish — +35%.

По итогам января–февраля 2026 года лидером по продажам оставалась Lada — за этот период был продан 201 821 автомобиль. Это на 7% меньше, чем за тот же период прошлого года. Далее следуют Toyota (продан 84 181 автомобиль, рост продаж составил 3%) и Kia (49 885 автомобиль, продажи выросли на 14%).

Импорт автомобилей вырос на 22% в начале 2026 года

По данным Автостата, на которые сослались «Ведомости», импорт автомобилей с пробегом в I квартале составил 82,4 тыс. единиц, что на 22% больше год к году.

Автоэксперт Денис Гаврилов, с которым пообщались «Ведомости», отмечает, что рост предложения связан с активной сдачей подержанных автомобилей в trade-in для покупки новых машин в конце 2025 года. Транспорт с пробегом в хорошем состоянии дилер перепродаёт на специальных площадках.

Несмотря на рост продаж, рынок сталкивается с ограничениями. Эксперты, с которыми поговорили «Ведомости», отмечают, что развитие сегмента подержанного транспорта сдерживает нехватка автомобилей с небольшим пробегом. Одновременно часть спроса покупателей перераспределяется в сторону новых машин.

Снижение ключевой ставки поддерживает спрос на автомобили с пробегом

Аналитики «Автостата», на которых ссылаются «Ведомости», сообщили, что они рассматривают три сценария развития рынка:

базовый — сохранение объёма на уровне 6,24 млн проданных автомобилей в год;

негативный — снижение на 5%, до 5,95 млн реализованных машин до конца 2026-го;

позитивный — рост на 5%, до 6,55 млн авто, которые удалось продать за год.

Снижение ключевой ставки поддерживает спрос, однако значимых предпосылок для резкого роста пока нет, сообщают эксперты, с которыми пообщались «Ведомости».

Контекст

В январе–феврале 2026 года интерес к новым автомобилям, произведённым в России, вырос на 32,5% за год, а их доля приблизилась к 40%, следует из данных Авито Авто. Брендом-лидером остаётся LADA с долей 64,1%, за ней идут TENET (19%), Solaris (5,4%), «Москвич» (2,6%) и УАЗ (2,3%).

Средняя цена новых российских авто составляет около 2 млн рублей, а доля кроссоверов и внедорожников увеличилась до 49%, что отражает спрос на более универсальные машины.

В 2026 году россияне всё чаще интересуются автомобилями дороже 3 млн рублей: почти треть обращений приходится на сегмент 3–5 млн, а ещё 9,5% — на машины за 5–8 млн. При этом массовый сегмент по-прежнему доминирует — более половины обращений связано с авто стоимостью 1–3 млн рублей, где средняя цена снизилась до 2,1 млн.