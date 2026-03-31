В России растёт спрос на автомобили стоимостью от 3 млн ₽ — но в массовом сегменте всё так же лидирует LADA

В 2026 году россияне всё чаще рассматривают машины стоимостью от 3 млн руб., сообщают аналитики Авито Авто. По статистике, треть пользователей связываются с продавцами по поводу покупки автомобилей стоимостью 3–5 млн руб. Автомобилями с ценой 5–8 млн рублей россияне интересуются в 46% случаев.

Средняя цена автомобиля из массового сегмента составила 2,1 млн рублей

На автомобили, стоимость которых составляет 1–3 млн рублей, приходится больше половины случаев общения пользователей с продавцами на Авито Авто. В среднем личный транспорт в этой категории стал стоить на 3% меньше — 2,1 млн рублей.

Больше всего в массовом сегменте россияне искали информацию о российских и китайских моделях:

LADA Granta,

TENET T4,

LADA Niva Legend,

HAVAL Jolion,

LADA Niva Travel.

Каждый десятый пользователь интересовался авто стоимостью от 5 до 8 млн рублей

В 2026 году россияне стали интересоваться более дорогими автомобилями, чья цена — выше 3 млн рублей. Среди транспорта в таком ценовом диапазоне самая большая доля интереса — у сегмента до 5 млн рублей. В целом интерес пользователей к автомобилям распределяется по ценовым сегментам следующим образом:

Сегмент 3–5 млн рублей

— доля интереса к автомобилям в ценовом диапазоне: 28,7% (+3,3% за год);

— средняя стоимость: 3,8 млн рублей;

— самые популярные модели: Jetour T1, Chery Tiggo 9, Huanghai N7, EXEED RX, JAECOO J7.

Сегмент 5–8 млн рублей

— доля интереса к автомобилям в ценовом диапазоне: 9,5% (+3,2% за год);

— средняя стоимость: 6,3 млн рублей;

— самые популярные модели: Voyah Free, EXEED RX, EXEED Exlantix ET, Foton Tunland V9, EXEED VX.

Сегмент дороже 8 млн рублей

— доля интереса: 6,4%;

— средняя цена: 14,3 млн рублей;

— самая популярная модель: Zeekr 9X.

Контекст

Россияне стали на 10% чаще писать и звонить продавцам автомобилей, чтобы узнать подробности о моделях, сообщили в Авито. Одновременно интерес к автомобилям российского производства вырос — в начале 2026 года число таких запросов увеличилось примерно на треть по сравнению с прошлым годом.

На модели отечественного производства приходится около 40% спроса, отчасти — за счёт новых локализованных брендов. Лидером среди авто, которые произведены в России, остаётся LADA с долей 64,1%. Следом за ней — TENET (19%), Solaris (5,4%), «Москвич» (2,6%) и УАЗ (2,3%).

Сильнее всего за год вырос интерес к кроссоверу Xcite X-Cross 8 — локализованной версии Chery Tiggo 8. Его популярность у россиян выросла на 77,6% за год.