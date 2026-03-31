В России растёт спрос на автомобили стоимостью от 3 млн ₽ — но в массовом сегменте всё так же лидирует LADA
Чаще всего покупателей интересуют модели, произведённые в России, — LADA, TENET и HAVAL
В 2026 году россияне всё чаще рассматривают машины стоимостью от 3 млн руб., сообщают аналитики Авито Авто. По статистике, треть пользователей связываются с продавцами по поводу покупки автомобилей стоимостью 3–5 млн руб. Автомобилями с ценой 5–8 млн рублей россияне интересуются в 46% случаев.
Средняя цена автомобиля из массового сегмента составила 2,1 млн рублей
На автомобили, стоимость которых составляет 1–3 млн рублей, приходится больше половины случаев общения пользователей с продавцами на Авито Авто. В среднем личный транспорт в этой категории стал стоить на 3% меньше — 2,1 млн рублей.
Больше всего в массовом сегменте россияне искали информацию о российских и китайских моделях:
- LADA Granta,
- TENET T4,
- LADA Niva Legend,
- HAVAL Jolion,
- LADA Niva Travel.
Каждый десятый пользователь интересовался авто стоимостью от 5 до 8 млн рублей
В 2026 году россияне стали интересоваться более дорогими автомобилями, чья цена — выше 3 млн рублей. Среди транспорта в таком ценовом диапазоне самая большая доля интереса — у сегмента до 5 млн рублей. В целом интерес пользователей к автомобилям распределяется по ценовым сегментам следующим образом:
Сегмент 3–5 млн рублей
— доля интереса к автомобилям в ценовом диапазоне: 28,7% (+3,3% за год);
— средняя стоимость: 3,8 млн рублей;
— самые популярные модели: Jetour T1, Chery Tiggo 9, Huanghai N7, EXEED RX, JAECOO J7.
Сегмент 5–8 млн рублей
— доля интереса к автомобилям в ценовом диапазоне: 9,5% (+3,2% за год);
— средняя стоимость: 6,3 млн рублей;
— самые популярные модели: Voyah Free, EXEED RX, EXEED Exlantix ET, Foton Tunland V9, EXEED VX.
Сегмент дороже 8 млн рублей
— доля интереса: 6,4%;
— средняя цена: 14,3 млн рублей;
— самая популярная модель: Zeekr 9X.
Контекст
Россияне стали на 10% чаще писать и звонить продавцам автомобилей, чтобы узнать подробности о моделях, сообщили в Авито. Одновременно интерес к автомобилям российского производства вырос — в начале 2026 года число таких запросов увеличилось примерно на треть по сравнению с прошлым годом.
На модели отечественного производства приходится около 40% спроса, отчасти — за счёт новых локализованных брендов. Лидером среди авто, которые произведены в России, остаётся LADA с долей 64,1%. Следом за ней — TENET (19%), Solaris (5,4%), «Москвич» (2,6%) и УАЗ (2,3%).
Сильнее всего за год вырос интерес к кроссоверу Xcite X-Cross 8 — локализованной версии Chery Tiggo 8. Его популярность у россиян выросла на 77,6% за год.
- В России средний чек на туры вырос с 60 тыс. до 93 тыс. рублей, а ОАЭ не теряют популярности у российских туристов Одним из самых заметных трендов рынка стал рост интереса к странам Азии 30 марта 2026, 20:14
- Rutube запускает новый формат диагональных видео с наклоном 45 градусов: их будет удобнее смотреть лёжа Это даст авторам больше вариантов работы с кадром 30 марта 2026, 19:04
- Мошенники похитили более ₽ 1 млрд за год — обманывая детей в Roblox Злоумышленники воруют не только деньги, но и аккаунты в популярной игре 27 марта 2026, 19:27
- Партнёрский материал Анна Выборнова, клуб «Движение»: «Через искренность получается хорошо устанавливать деловые связи» О партнёрствах на рынке недвижимости и искусстве делиться факапами