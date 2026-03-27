Интерес к российским автомобилям увеличился на 32% в 2026 году: самая популярная модель — LADA Granta
Средняя цена за российский автомобиль — 2 млн рублей
В январе–феврале 2026 года интерес к новым российским автомобилям вырос на 32,5% год к году, следует из данных Авито Авто. Машины, произведённые в России, занимают почти половину рынка. В числе лидеров — LADA, «Москвич» и новые бренды, которые активно набирают популярность.
Granta и Niva — самые популярные модели линейки LADA
По данным Авито Авто, LADA остаётся самым востребованным брендом среди новых автомобилей — на неё приходится 64,1% интереса пользователей.
Далее следует TENET с долей 19% — бренд, вышедший на российский рынок в 2025 году. Под ним выпускаются локализованные автомобили китайского происхождения.
Solaris занимает 5,4%. Это возрождённый бренд, под которым в России продолжают выпускать автомобили Hyundai на заводе в Санкт-Петербурге.
«Москвич» с долей 2,6% — это перезапущенный в 2022 году бренд на базе бывшего завода Renault в Москве.
УАЗ занимает 2,3%. Это один из старейших автопроизводителей России, работающий с 1941 года.
Среди моделей чаще всего выбирают:
- LADA Granta (20,8%),
- TENET T4 (9,1%),
- LADA Niva Travel (8,4%),
- LADA Niva Legend (8%),
- TENET T7 (7,9%).
Доля российских авто выросла до 40% за счёт новых брендов
Руководитель продаж направления «Новые авто» в Авито Артём Хомутинников отметил, что структура рынка меняется на фоне появления новых отечественных брендов.
По его словам, доля российских автомобилей выросла до 40% во многом за счёт выхода на рынок локализованных китайских проектов, которые представлены как российские марки. В качестве примера он привёл TENET, который быстро вошёл в число лидеров по популярности.
Сильнее всего спрос вырос на аналог Chery Tiggo
Самый заметный рост интереса зафиксирован у модели Xcite X-Cross 8 — +77,6% год к году. Это кроссовер бренда Xcite, который вышел на российский рынок в 2024 году и производится на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Модель представляет собой локализованную версию китайского Chery Tiggo 8.
В топ по росту интереса также вошли LADA Niva Travel (+69,7%), Solaris HC — аналог Hyundai Creta (+46,6%), Evolute i-JOY (+38,2%) и Solaris KRX — аналог Kia Rio X-Line (+12,3%).
Средняя цена нового российского авто — около 2 млн рублей
У популярных моделей цена варьируется от 1,1 до 2,9 млн рублей.
- LADA Granta — около 1,1 млн рублей,
- LADA Niva Travel — 1,5 млн рублей,
- LADA Niva Legend — 1,2 млн рублей,
- TENET T4 — около 2,3 млн рублей,
- TENET T7 — 2,9 млн рублей.
По данным Авито Авто, структура предложения заметно изменилась. Руководитель продаж направления «Новые авто» в Авито Артём Хомутинников отметил, что доля кроссоверов и внедорожников в 2026 году достигла 49% против 31% годом ранее.
По его словам, покупатели всё чаще выбирают более универсальные машины, а производители и дилеры расширяют предложение в этом сегменте.
