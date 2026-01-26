Празднование Нового года в 2026-м обошлось в 64 тыс. ₽

В 2026-м россияне не смогли сократить расходы на празднование Нового года, но удержали их на уровне прошлого года. В среднем на праздники потратили 64,4 тыс. рублей — это на 8% больше запланированного, следует из данных Аналитического центра ВЦИОМ. Основной рост пришёлся на развлечения: они стали главной статьёй новогодних расходов, впервые обогнав траты на подарки.

На подарки потратили меньше, чем на развлечения - 24,6 тыс. ₽

Планы россиян сократить траты на празднование Нового года — 2026 осуществились лишь частично: по данным ВЦИОМ, расходы оказались выше ожидаемых, но почти не изменились с 2025-го.

Впервые за несколько лет на первое место вышли новогодние развлечения — поездки, досуг и активности. В среднем на них пришлось 27,5 тыс. рублей. На подарки друзьям и близким россияне тратили 24,6 тыс. рублей.

Сэкономить в 2026-м удалось — только на новогоднем столе

Единственной категорией, где россиянам удалось уложиться в запланированный бюджет, стал новогодний стол. Средние расходы на продукты и угощения составили 12,3 тыс. рублей — ниже первоначальных ожиданий.

Это позволило компенсировать дополнительные траты по другим направлениям и удержать общий бюджет в пределах прошлогоднего уровня.

Эмоции вытесняют материальные атрибуты праздника

Аналитики ВЦИОМ отмечают, что в Новый год россияне всё чаще тратят деньги на эмоции, а не на вещи. Обычно средства уходят на поездки, развлечения и подарки как «часть общего опыта».

Именно здесь чаще всего и возникают сверхплановые расходы. Такие траты сложно просчитать заранее, а отказаться от них психологически сложнее: кажется, что праздник сразу станет «не настоящим».