Празднование Нового года обошлось россиянам в 64 тыс. ₽: больше всего тратили на развлечения — и экономили на еде
Празднование Нового года в 2026-м обошлось в 64 тыс. ₽
В 2026-м россияне не смогли сократить расходы на празднование Нового года, но удержали их на уровне прошлого года. В среднем на праздники потратили 64,4 тыс. рублей — это на 8% больше запланированного, следует из данных Аналитического центра ВЦИОМ. Основной рост пришёлся на развлечения: они стали главной статьёй новогодних расходов, впервые обогнав траты на подарки.
На подарки потратили меньше, чем на развлечения - 24,6 тыс. ₽
Планы россиян сократить траты на празднование Нового года — 2026 осуществились лишь частично: по данным ВЦИОМ, расходы оказались выше ожидаемых, но почти не изменились с 2025-го.
Впервые за несколько лет на первое место вышли новогодние развлечения — поездки, досуг и активности. В среднем на них пришлось 27,5 тыс. рублей. На подарки друзьям и близким россияне тратили 24,6 тыс. рублей.
Сэкономить в 2026-м удалось — только на новогоднем столе
Единственной категорией, где россиянам удалось уложиться в запланированный бюджет, стал новогодний стол. Средние расходы на продукты и угощения составили 12,3 тыс. рублей — ниже первоначальных ожиданий.
Это позволило компенсировать дополнительные траты по другим направлениям и удержать общий бюджет в пределах прошлогоднего уровня.
Эмоции вытесняют материальные атрибуты праздника
Аналитики ВЦИОМ отмечают, что в Новый год россияне всё чаще тратят деньги на эмоции, а не на вещи. Обычно средства уходят на поездки, развлечения и подарки как «часть общего опыта».
Именно здесь чаще всего и возникают сверхплановые расходы. Такие траты сложно просчитать заранее, а отказаться от них психологически сложнее: кажется, что праздник сразу станет «не настоящим».
