Каршеринг «Ситидрайв» добавил функцию предзаказа автомобиля

«Ситидрайв» начал сдавать автомобили в аренду заранее. Функция предзаказа авто стала доступна всем клиентам сервиса в Москве и Петербурге. На указанное место к указанному времени машину доставят за 20 минут до планируемой поездки.
О запуске функции предзаказа авто рассказали в пресс-службе «Ситидрайва». Опция доступна только для Nissan Qashqai.
Заказать автомобиль можно только на время с 07:00 до 10:00. Машину доставят максимально близко к месту, которое указал клиент, за 20 минут до начала поездки. Пользователь получит уведомление о доставке автомобиля, ему дадут время на осмотр арендуемой машины и подготовку к поездке.
Предзаказ автомобиля доступен только по пакетному тарифу от 6 часов. Чтобы оформить предзаказ, нужно выбрать в приложении «Ситидрайва» шестичасовой тариф, указать время и дату. Минимальный лимит по временному лагу заказа составляет 6 часов.
В декабре 2021 года «Ситидрайв» запустил в Москве аренду автомобилей Tesla, а еще раньше – в Сочи.
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