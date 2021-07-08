Организаторы «Кубка Преактума» назвали лучшие проекты конкурса-акселератора. Всего в конкурсе участвовали 500 проектов из 72 регионов России. Победителями стали два участника, которых выбрали представители PepsiCo, Digital Dolina, АСИ, банка «Точка» и «Спортмастера».

Названы победители молодежного конкурса-акселератора «Кубок Преактум»