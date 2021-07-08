Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости
Новости от партнеров

Названы победители молодежного конкурса-акселератора «Кубок Преактум»

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Организаторы «Кубка Преактума» назвали лучшие проекты конкурса-акселератора. Всего в конкурсе участвовали 500 проектов из 72 регионов России. Победителями стали два участника, которых выбрали представители PepsiCo, Digital Dolina, АСИ, банка «Точка» и «Спортмастера».

Названы победители молодежного конкурса-акселератора «Кубок Преактум»

Победителями стали:

  1. Compact Blower — новый турбинный генератор потока воздуха для ИВЛ, разработанный командой Уральского федерального университета. По словам создателей, устройство более компактное и менее шумное, чем существующие аналоги.
  2. Algafood — проект производства растительного белка из микроводорослей. Команда из Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий создала новый вид микроводорослей с высоким содержанием белка.

По словам организаторов, среди участников есть и другие интересные проекты:

  • EliMe — цифровое меню для ресторанов;
  • Sort — сбор, сортировка и передача на обработку мусора;
  • Terveum — сервис диагностики заболеваний, который анализирует данные пациентов с помощью машинного обучения;
  • SmartLocker — система, которая помогает автоматически выдавать оборудование рабочим, и так далее.

Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Венчурный акселератор» создал сообщество аккредитованных инвесторов
  2. 2 Как построить карьеру в сфере сельского хозяйства?
  3. 3 «Райффайзенбанк» запустил бесплатный курс для предпринимателей о развитии бизнеса
  4. 4 Пять советов, как запустить свой бизнес молодому предпринимателю из региона
  5. 5 Космическая индустрия привлекает все больше инвесторов. И на это есть две причины

ВОЗМОЖНОСТИ

11 июля 2021

Акселератор Build UP

12 июля 2021

Предакселератор НТИ

13 июля 2021

ИТ Чемпионат Цифровой прорыв

Все ВОЗМОЖНОСТИ