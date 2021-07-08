Евгения Хрисанфова
Организаторы «Кубка Преактума» назвали лучшие проекты конкурса-акселератора. Всего в конкурсе участвовали 500 проектов из 72 регионов России. Победителями стали два участника, которых выбрали представители PepsiCo, Digital Dolina, АСИ, банка «Точка» и «Спортмастера».
Названы победители молодежного конкурса-акселератора «Кубок Преактум»Евгения Хрисанфова
Победителями стали:
- Compact Blower — новый турбинный генератор потока воздуха для ИВЛ, разработанный командой Уральского федерального университета. По словам создателей, устройство более компактное и менее шумное, чем существующие аналоги.
- Algafood — проект производства растительного белка из микроводорослей. Команда из Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий создала новый вид микроводорослей с высоким содержанием белка.
По словам организаторов, среди участников есть и другие интересные проекты:
- EliMe — цифровое меню для ресторанов;
- Sort — сбор, сортировка и передача на обработку мусора;
- Terveum — сервис диагностики заболеваний, который анализирует данные пациентов с помощью машинного обучения;
- SmartLocker — система, которая помогает автоматически выдавать оборудование рабочим, и так далее.
Фото на обложке: Unsplash
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