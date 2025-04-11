Предприниматели стали в два раза быстрее решаться выйти на маркетплейсы

За три года срок принятия решения предпринимателями о выходе на маркетплейсы сократился с более чем шести месяцев в 2021 году до трех в 2024-м, следует из исследования «Яндекс Маркета». В опросе, с результатами которого ознакомился Русбейс, приняли участие свыше 3 тыс. продавцов с разным опытом работы на торговых интернет-площадках.

Быстрые старты и тщательная подготовка. 20% респондентов в 2024 году начинали бизнес на маркетплейсах практически сразу после появления идеи, что на 8% больше, чем в 2021 году. При этом продавцы активно готовятся к выходу: изучают официальные каналы маркетплейсов (52%), смотрят обучающие видео (59%), обращаются к блогерам-экспертам и спецшколам (47%), а также читают чаты и сообщества (43%). 62% респондентов считают поддержку со стороны важным элементом при старте бизнеса.

Что интересует предпринимателей? Основное внимание уделяется нюансам торговли на конкретной площадке (46%). Продавцы изучают вопросы масштабирования бизнеса (38%), анализа рынка (35%) и инструменты рекламного продвижения (37%).

Популярные категории товаров. Лидером стартовых категорий остается одежда, обувь и аксессуары (23%), однако за три года интерес упал на 14% (в 2021 году было 37%). Изменилось и второе место: раньше на площадки новички выходили с изделиями ручной работы (21%), теперь — со средствами по уходу и парфюмом (18%).

В марте продавцы стали жаловаться на спад продаж на маркетплейсах. Эксперты тенденцию объяснили сезонностью: снижение выручки могло быть связано с тем, что после гендерных праздников у россиян закончились деньги.

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