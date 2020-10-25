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«Лаборатория Касперского» нашла десятки фальшивых сайтов по предзаказу iPhone 12

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

В мире найдено свыше 30 ресурсов, где мошенники предлагают новую модель смартфона Apple. Об этом со ссылкой на «Лабораторию Касперского» сообщает «РИА Новости».

«Лаборатория Касперского» нашла десятки фальшивых сайтов по предзаказу iPhone 12

Фальшивые сайты собирают персональные данные потенциальных покупателей, предлагают внести предоплату или поучаствовать в розыгрышах iPhone 12. На некоторых ресурсах аферисты просят распространить информацию о предзаказе смартфона среди контактов в социальных сетях и мессенджерах. 

«С момента презентации Apple, в рамках которой был представлен iPhone 12, эксперты обнаружили более 30 подозрительных ресурсов по всему миру. Однако в действительности их может быть значительно больше»,— рассказала ведущий контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Сидорина.

Напомним, с 23 октября российские ритейлеры открыли продажи новых смартфонов iPhone 12 с поддержкой мобильной связи 5G. Стоимость гаджетов варьируется от 80 до 130 тысяч рублей в зависимости от модификации. Перед стартом продаж аналитики Picodi.com посчитали, сколько дней требуется жителям разных стран, чтобы заработать на новый флагман Apple.

Фото: Serge Cornu/ Shutterstock

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