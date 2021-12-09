Стали известны лауреаты «Премии Рунета 2021»

7 декабря в Москве состоялась торжественная церемония вручения национальной награды «Премии Рунета 2021». За нее боролись IT-гиганты, государственные, коммерческие, общественные организации, стартапы, СМИ, проекты, популяризирующие культурный и здоровый образ жизни.

В номинации «Государство и Общество» победили:

благотворительный фонд «Подари жизнь»;

АНО «Диалог»;

Правительство Москвы, проект «Цифровая экосистема Москвы»;

ФНС России;

программа «Пушкинская карта» / АО «Почта Банк».

В номинации «СМИ и Массовые коммуникации» победили:

телеканал «360»;

медиахолдинг Independent Media;

X5 Group. Проект Food.ru;

АО «Коммерсантъ».

В номинации «Образование и Кадры» победили:

Правительство Москвы, проект «Московская электронная школа» (МЭШ);

проект программы «Сбер для детей и родителей» совместно с Rambler&Co;

ООО «Цифровое образование», проект ИКОП «Сферум»;

образовательная платформа «Нетология» (ООО «Нетология»);

компания Samsung Electronics.

В номинации «Наука, технологии и инновации» победили:

Gett;

«Иннотех»;

Skillbox;

«Промобот»;

SberDevices;

«Билайн».

В номинации «Культурные проекты в сети» победили:

Общественное телевидение России;

проект «Путь героя» информационного агентства ТАСС и киностудии «Союзмультфильм»;

«Эмпатия Манучи» (авторский канал Манучарова Вячеслава);

федеральное государственное бюджетное учреждение культуры Всероссийское музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея».

В номинации «Игровая индустрия и киберспорт» победили:

федерация компьютерного спорта города Москвы «Московский Киберспорт»;

ESforce Holding;

Cybersport.Metaratings;

MetaMMA;

Goose Gaming.

В номинации «Креативные индустрии» победили:

ассоциация профессиональных участников творческой экономики «Федерация креативных индустрий»;

ООО «Гэллэри Сервис»;

Vinci Agency;

проект по веб-инклюзии (студия Артемия Лебедева).

В номинации «Здоровье и медицина» победили:

«Здоровье.ру»;

проект «Здоровое Питание» (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека);

Правительство Москвы, проект по использованию технологий компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта (ИИ) для анализа медицинских изображений.

В номинации «Экономика и бизнес» победили:

«СберМаркет»;

Balance Platform;

«Московская биржа»;

«Метарейтинг».

В номинации «За развитие среднего и малого бизнеса в рунете» победили:

портал для предпринимателей Smallbusiness.ru;

ПАО «МТС», проект «Знаем лично»;

банк ВТБ ПАО, проект интернет-банк.

В номинации «#СЧАСТЬЕЕСТЬ» победила автономная некоммерческая организация по развитию экологических, социальных и патриотических проектов «Сад Памяти».

В номинации «Развитие внутреннего туризма» победили:

проект «Oh My Град»;

«Россия: 85 приключений», проект онлайн-медиа Russia Beyond, входящее в телесеть RT;

АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» туристический сервис RUSSPASS;

комитет по туризму города Москвы, проект Discovermoscow.com.

В номинации «Открытые коммуникации» победили:

мэр Вологды Сергей Воропанов;

Правительство Тульской области;

федеральное агентство по туризму, портал Russia.travel.

В народном голосовании определены лауреаты:

Дмитрий Спиридонов — в номинации «Кто»;

Forza — в номинации «Что»;

г. Москва — в номинации «Лучший цифровой регион» (номинация «Где»).

За персональный многолетний вклад в развитие интернет-отрасли получил награду Михаил Сеславинском, экс-глава Роспечати.

«Из года в год мы рады видеть такое количество выдающихся игроков среди представителей ИТ-рынка. Ежегодно мы награждаем трех лучших представителей в каждой из номинации, по мнению экспертного сообщества. Но в этом году мы прибегли к помощи искусственного интеллекта и добавили четвертого лауреата, уже по мнению ИИ. До чего дошел прогресс!», — отметил Сергей Плуготаренко, директор РАЭК

Организатор «Премии Рунета 2021» — Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), мероприятие проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.