Стали известны лауреаты «Премии Рунета 2021»

7 декабря в Москве состоялась торжественная церемония вручения национальной награды «Премии Рунета 2021». За нее боролись IT-гиганты, государственные, коммерческие, общественные организации, стартапы, СМИ, проекты, популяризирующие культурный и здоровый образ жизни.
В номинации «Государство и Общество» победили:
- благотворительный фонд «Подари жизнь»;
- АНО «Диалог»;
- Правительство Москвы, проект «Цифровая экосистема Москвы»;
- ФНС России;
- программа «Пушкинская карта» / АО «Почта Банк».
В номинации «СМИ и Массовые коммуникации» победили:
- телеканал «360»;
- медиахолдинг Independent Media;
- X5 Group. Проект Food.ru;
- АО «Коммерсантъ».
В номинации «Образование и Кадры» победили:
- Правительство Москвы, проект «Московская электронная школа» (МЭШ);
- проект программы «Сбер для детей и родителей» совместно с Rambler&Co;
- ООО «Цифровое образование», проект ИКОП «Сферум»;
- образовательная платформа «Нетология» (ООО «Нетология»);
- компания Samsung Electronics.
В номинации «Наука, технологии и инновации» победили:
- Gett;
- «Иннотех»;
- Skillbox;
- «Промобот»;
- SberDevices;
- «Билайн».
В номинации «Культурные проекты в сети» победили:
- Общественное телевидение России;
- проект «Путь героя» информационного агентства ТАСС и киностудии «Союзмультфильм»;
- «Эмпатия Манучи» (авторский канал Манучарова Вячеслава);
- федеральное государственное бюджетное учреждение культуры Всероссийское музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея».
В номинации «Игровая индустрия и киберспорт» победили:
- федерация компьютерного спорта города Москвы «Московский Киберспорт»;
- ESforce Holding;
- Cybersport.Metaratings;
- MetaMMA;
- Goose Gaming.
В номинации «Креативные индустрии» победили:
- ассоциация профессиональных участников творческой экономики «Федерация креативных индустрий»;
- ООО «Гэллэри Сервис»;
- Vinci Agency;
- проект по веб-инклюзии (студия Артемия Лебедева).
В номинации «Здоровье и медицина» победили:
- «Здоровье.ру»;
- проект «Здоровое Питание» (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека);
- Правительство Москвы, проект по использованию технологий компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта (ИИ) для анализа медицинских изображений.
В номинации «Экономика и бизнес» победили:
- «СберМаркет»;
- Balance Platform;
- «Московская биржа»;
- «Метарейтинг».
В номинации «За развитие среднего и малого бизнеса в рунете» победили:
- портал для предпринимателей Smallbusiness.ru;
- ПАО «МТС», проект «Знаем лично»;
- банк ВТБ ПАО, проект интернет-банк.
В номинации «#СЧАСТЬЕЕСТЬ» победила автономная некоммерческая организация по развитию экологических, социальных и патриотических проектов «Сад Памяти».
В номинации «Развитие внутреннего туризма» победили:
- проект «Oh My Град»;
- «Россия: 85 приключений», проект онлайн-медиа Russia Beyond, входящее в телесеть RT;
- АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» туристический сервис RUSSPASS;
- комитет по туризму города Москвы, проект Discovermoscow.com.
В номинации «Открытые коммуникации» победили:
- мэр Вологды Сергей Воропанов;
- Правительство Тульской области;
- федеральное агентство по туризму, портал Russia.travel.
В народном голосовании определены лауреаты:
- Дмитрий Спиридонов — в номинации «Кто»;
- Forza — в номинации «Что»;
- г. Москва — в номинации «Лучший цифровой регион» (номинация «Где»).
За персональный многолетний вклад в развитие интернет-отрасли получил награду Михаил Сеславинском, экс-глава Роспечати.
«Из года в год мы рады видеть такое количество выдающихся игроков среди представителей ИТ-рынка. Ежегодно мы награждаем трех лучших представителей в каждой из номинации, по мнению экспертного сообщества. Но в этом году мы прибегли к помощи искусственного интеллекта и добавили четвертого лауреата, уже по мнению ИИ. До чего дошел прогресс!», — отметил Сергей Плуготаренко, директор РАЭК
Организатор «Премии Рунета 2021» — Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), мероприятие проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Фото на обложке: Serg036 /
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