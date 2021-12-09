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Стали известны лауреаты «Премии Рунета 2021»

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

7 декабря в Москве состоялась торжественная церемония вручения национальной награды «Премии Рунета 2021». За нее боролись IT-гиганты, государственные, коммерческие, общественные организации, стартапы, СМИ, проекты, популяризирующие культурный и здоровый образ жизни.

Стали известны лауреаты «Премии Рунета 2021»

В номинации «Государство и Общество» победили: 

  • благотворительный фонд «Подари жизнь»;
  • АНО «Диалог»;
  • Правительство Москвы, проект «Цифровая экосистема Москвы»;
  • ФНС России;
  • программа «Пушкинская карта» / АО «Почта Банк». 

В номинации «СМИ и Массовые коммуникации» победили: 

  • телеканал «360»; 
  • медиахолдинг Independent Media;
  • X5 Group. Проект Food.ru;
  • АО «Коммерсантъ».

В номинации «Образование и Кадры» победили:

  • Правительство Москвы, проект «Московская электронная школа» (МЭШ);
  • проект программы «Сбер для детей и родителей» совместно с Rambler&Co;
  • ООО «Цифровое образование», проект ИКОП «Сферум»;
  • образовательная платформа «Нетология» (ООО «Нетология»);
  • компания Samsung Electronics. 

В номинации «Наука, технологии и инновации» победили:

  • Gett;
  • «Иннотех»;
  • Skillbox;
  • «Промобот»;
  • SberDevices; 
  • «Билайн».

В номинации «Культурные проекты в сети» победили:

  • Общественное телевидение России;
  • проект «Путь героя» информационного агентства ТАСС и киностудии «Союзмультфильм»;
  • «Эмпатия Манучи» (авторский канал Манучарова Вячеслава);
  • федеральное государственное бюджетное учреждение культуры Всероссийское музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея».

В номинации «Игровая индустрия и киберспорт» победили:

  • федерация компьютерного спорта города Москвы «Московский Киберспорт»; 
  • ESforce Holding;
  • Cybersport.Metaratings;
  • MetaMMA;
  •  Goose Gaming.

В номинации «Креативные индустрии» победили:

  • ассоциация профессиональных участников творческой экономики «Федерация креативных индустрий»;
  • ООО «Гэллэри Сервис»;
  • Vinci Agency;
  • проект по веб-инклюзии (студия Артемия Лебедева).

В номинации «Здоровье и медицина» победили:

  • «Здоровье.ру»;
  • проект «Здоровое Питание» (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека);
  • Правительство Москвы, проект по использованию технологий компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта (ИИ) для анализа медицинских изображений.

В номинации «Экономика и бизнес» победили:

  • «СберМаркет»;
  • Balance Platform;
  • «Московская биржа»;
  • «Метарейтинг».

В номинации «За развитие среднего и малого бизнеса в рунете» победили: 

  • портал для предпринимателей Smallbusiness.ru;
  • ПАО «МТС», проект «Знаем лично»;
  • банк ВТБ ПАО, проект интернет-банк.

В номинации «#СЧАСТЬЕЕСТЬ» победила автономная некоммерческая организация по развитию экологических, социальных и патриотических проектов «Сад Памяти».

В номинации «Развитие внутреннего туризма» победили: 

  • проект «Oh My Град»;
  • «Россия: 85 приключений», проект онлайн-медиа Russia Beyond, входящее в телесеть RT;
  • АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» туристический сервис RUSSPASS;
  • комитет по туризму города Москвы, проект Discovermoscow.com.

 В номинации «Открытые коммуникации» победили: 

  • мэр Вологды Сергей Воропанов;
  • Правительство Тульской области;
  • федеральное агентство по туризму, портал Russia.travel.

В народном голосовании определены лауреаты: 

  • Дмитрий Спиридонов — в номинации «Кто»;
  • Forza — в номинации «Что»;
  • г. Москва — в номинации «Лучший цифровой регион» (номинация «Где»). 

За персональный многолетний вклад в развитие интернет-отрасли получил награду Михаил Сеславинском, экс-глава Роспечати.

«Из года в год мы рады видеть такое количество выдающихся игроков среди представителей ИТ-рынка. Ежегодно мы награждаем трех лучших представителей в каждой из номинации, по мнению экспертного сообщества. Но в этом году мы прибегли к помощи искусственного интеллекта и добавили четвертого лауреата, уже по мнению ИИ. До чего дошел прогресс!», — отметил Сергей Плуготаренко, директор РАЭК 

Организатор «Премии Рунета 2021» — Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), мероприятие проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. 

Фото на обложке: Serg036 / Shutterstock

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