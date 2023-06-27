Россияне начали массово сдавать в аренду автомобили премиум-сегмента. Самые популярные модели у клиентов — Mercedes-Benz, Rolls-Royce и Lamborghini. Цены варьируются от 10 тыс. до 95 тыс. рублей в сутки.

С начала 2023 года количество предложений сдать машину в аренду выросло на 55%. Большая часть из них приходится на Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург и Краснодарский край, пишут «Известия».

Эксперты объясняют рост предложений подорожанием обслуживания автомобилей премиум-класса. Поэтому россияне, которые по разным причинам не пользуются машиной, предпочитают сдавать ее в аренду, чтобы покрыть расходы на содержание, закрыть кредит или иметь пассивный доход.

Импорт новых автомобилей в Россию в январе-мае вырос в 4,8 раза, поставки из Китая в денежном выражении достигли почти $1 млрд в месяц. Резкий скачок импорта вызван длительным отсутствием местных предложений в массовом сегменте, в том числе Lada Vesta, отмечают участники рынка.

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