Россияне начали массово сдавать в аренду автомобили премиум-сегмента. Самые популярные модели у клиентов — Mercedes-Benz, Rolls-Royce и Lamborghini. Цены варьируются от 10 тыс. до 95 тыс. рублей в сутки.
С начала 2023 года количество предложений сдать машину в аренду выросло на 55%. Большая часть из них приходится на Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург и Краснодарский край, пишут «Известия».
Эксперты объясняют рост предложений подорожанием обслуживания автомобилей премиум-класса. Поэтому россияне, которые по разным причинам не пользуются машиной, предпочитают сдавать ее в аренду, чтобы покрыть расходы на содержание, закрыть кредит или иметь пассивный доход.
- Импорт новых автомобилей в Россию в январе-мае вырос в 4,8 раза, поставки из Китая в денежном выражении достигли почти $1 млрд в месяц. Резкий скачок импорта вызван длительным отсутствием местных предложений в массовом сегменте, в том числе Lada Vesta, отмечают участники рынка.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Автопроизводитель Opel обновил логотип
- 2 Прогноз: на чем Tesla будет зарабатывать через 10 лет
- 3 43% россиян ищут подержанные машины дороже 500 тыс. рублей
- 4 Стать партнером экосистемы «ОПТИ 24» от «Газпром нефти» стало проще: создан сервис для поставщиков товаров и услуг
- 5 Водитель, которого нет: почему беспилотник безопасней человека за рулем
ВОЗМОЖНОСТИ
30 июня 2023
30 июня 2023
30 июня 2023