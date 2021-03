Сумма превысила все предыдущие инвестиции: EdTech-проект Preply закрыл раунд B

Раунд был проведен совместно с Owl Ventures и Full In Partners при участии ранее инвестировавших в стартап Point Nine Capital, Hoxton Ventures, EduCapital, All Iron, Diligent Capital и Evli Growth Partners.

Также в раунде в качестве бизнес-ангелов приняли участие соучредитель Delivery Hero Никлас Остберг, сооснователь Booking.com Артур Костен, соучредитель Unity Technologies Дэвид Хелгасон и сооснователь Grupa Pracuj Пшемыслав Гацек.

По словам сооснователя Preply Кирилла Бигая, полученные средства будут направлены на увеличение штата сотрудников во всех регионах. Кроме того, планируется улучшить системы поддержки и расширить учебную программу.

«Также есть большие планы по развитию наших B2B проектов, которые вполне возможно принесут большую часть доходов компании в ближайшем будущем. Как только мы закрепим лидирующие позиции в Западной Европе и Северной Америке, мы начнем диверсифицировать наши медиа- и маркетинговые усилия», — добавил Бигай.

Preply — это образовательная онлайн-платформа. По собственным данным, сейчас она объединяет более 40 тысяч репетиторов, преподающих 50 языков учащимся из 180 странах мира.

В сервис встроены алгоритмы машинного обучения. С их помощью репетиторы создают индивидуальные планы уроков согласно бюджету ученика, его расписанию и текущему уровню знаний.

Отмечается, что благодаря внедрению технологии ИИ удалось значительно увеличить время, которое ученики проводят на платформе. В частности, количество уроков на одного ученика выросло на 16%.

Пик активности учеников и репетиторов на Preply пришелся на период пандемии Covid-19. После этого последовало стремительное развитие компании, рассказали в Preply.

На данный момент российские пользователи сервиса изучают английский (65%), французский, испанский, немецкий и итальянский языки. Русский язык также входит в десятку самых популярных предметов для изучения на Preply — с ежегодным ростом на 250%. Отмечается, что крупнейшими странами для изучения русского языка являются США, Великобритания, Германия, Польша и Франция.

Проект был основан в 2013 году Кириллом Бигаем, Сергеем Лукьяновым и Дмитрием Волошиным. В офисах компании на данный момент работают около 250 сотрудников.

Фото: Preply